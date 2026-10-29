Regierungsdokument: Wegzug ins Ausland würde UBS teuer zu stehen kommen

Zürich, 29. Okt (Reuters) - Eine ⁠Verlegung des Hauptsitzes ins Ausland dürfte die Großbank UBS einer internen Analyse der Schweizer Regierung zufolge Milliarden kosten. Ein Wegzug in die USA oder nach Großbritannien könnte die möglichen finanziellen Belastungen des Instituts durch drohende schärfere Schweizer Kapitalregeln weitgehend ausgleichen, hieß es in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Dokument. Die Untersuchung unterstreicht, wie ernsthaft die Behörden die Möglichkeit eines Wegzugs des größten Geldhauses des Landes prüfen, mit dem die UBS strengeren Eigenkapitalvorschriften entgehen könnte.

Die Schweiz arbeitet nach dem Zusammenbruch ‌der Credit Suisse im Jahr 2023 an schärferen Vorschriften. Diese könnten von der UBS zusätzliches hartes Kernkapital (CET1) in Höhe von rund 18 Milliarden Dollar erfordern. Die UBS lehnt den Vorschlag ab und hat angedeutet, dass der Zürcher Hauptsitz im Fall von ungünstigen regulatorischen Rahmenbedingungen gefährdet sein könnte.

STRESSTESTS IN ⁠DEN USA STRENGER

Ein Umzug ⁠in die USA gilt als eine der Hauptoptionen. Der Regierungsanalyse zufolge wäre dieser aber nicht einfach. Als US-Bank müsste die UBS wohl die bestehende Struktur aufgeben, bei der der Konzernholding das Stammhaus unterstellt ist, das wiederum Tochtergesellschaften hält. In den USA ist dagegen eine sogenannte "Flat-Holding-Struktur" üblich, bei der die Tochtergesellschaften direkt an der Holding hängen. Wegen US-Beschränkungen der Kapitalunterlegung von Auslandstöchtern und weiterer Regeln würde diese Struktur nach Einschätzung der Schweizer Behörden im Wesentlichen genauso viel Kapital binden wie die von der Schweizer Regierung vorgeschlagenen Regeln. Einige US-Regeln wie Stresstests seien zudem strenger als in der Schweiz, während andere Aspekte ‌weniger restriktiv ausfielen. Zudem bestehe das Risiko, dass sich die US-Regeln bei einem Regierungswechsel in ‌den USA erheblich ändern könnten.

Bei einem Wegzug nach Großbritannien würde die UBS zwar von etwas weicheren Regeln für ausländische Tochtergesellschaften profitieren. Allerdings müsste das Schweizer Geschäft der Bank neu mit mehr Eigenkapital unterlegt werden, da es als ausländische Investition ein höheres Risikogewicht erhielte. Insgesamt sei eine verlässliche quantitative Analyse der potenziellen Änderungen eines Umzugs schwierig, ⁠hieß es in dem Dokument.

Ein Sprecher des Schweizer Finanzministeriums (EFD) erklärte, das EFD habe vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen Abklärungen zu den möglichen Modalitäten einer ‌Sitzverlegung der UBS vorgenommen. "Die zuständigen Behörden beurteilen die vorgeschlagene Maßnahme des Bundesrats (Regierung) als ⁠wirksam, zielgerichtet, verhältnismäßig und insbesondere als für die UBS verkraftbar." Die UBS wollte sich nicht äußern.

FINANZMINISTERIN HÄLT WEGZUG FÜR UNWAHRSCHEINLICH

Die Schweizer Finanzministerin hatte im vergangenen Monat erklärt, ein Wegzug der UBS sei unwahrscheinlich, da ein solcher Schritt rechtlich komplex und teurer als die neuen Kapitalregeln wäre. Der Verwaltungsratspräsident der Bank hatte dagegen angedeutet, das Geldhaus könnte seine Zukunft in der Schweiz überdenken, sollten die Vorschriften zu streng ausfallen. ‌Konzernchef Sergio Ermotti erklärte am Mittwoch, die Bank prüfe ihre Wettbewerbsfähigkeit mit einem Hauptsitz ⁠in der Schweiz, sehe jedoch keinen Grund für überstürzte Maßnahmen.

Der ⁠Streit zwischen der Bank und der Regierung dreht sich vor allem um den Vorschlag, dass die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften zu 100 Prozent mit hartem Kernkapital absichern muss. Der Ständerat, die kleine Kammer des Schweizer Parlaments, hatte diese Zielvorgabe im vergangenen Monat auf 90 Prozent abgeschwächt. Beide Werte liegen jedoch deutlich über den aktuellen Anforderungen. Eine Kommission des Nationalrats, der großen Kammer des Parlaments, hat diese Woche mit der Beratung über die Regeln begonnen und Erklärungen von der Regierung angefordert. Die Detailberatungen sollen im November fortgesetzt werden, bevor es im Dezember zu einer Abstimmung im Nationalrat kommen könnte.

Die UBS ist die einzige verbliebene globale Großbank der Schweiz. Die Holding zahlte im Jahr 2025 rund eine Milliarde Dollar an Steuern, wie aus dem Geschäftsbericht des Konzerns hervorgeht. Dem Steueramt der Stadt zufolge sind Banken in Zürich mit Abstand die größten Steuerzahler unter den Unternehmen. Der Schweizer ⁠Bankpersonalverband warnte kürzlich, dass bis zu 12.000 Arbeitsplätze bei der UBS in der Schweiz gefährdet sein könnten, sollten strengere Eigenkapitalregeln die Bank zu einer Sitzverlegung veranlassen.

(Bericht von Ariane Lüthi, bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)