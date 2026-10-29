Samsung erzielt Rekordgewinn dank KI-Boom

Globale KI-Nachfrage

Seoul (dpa) - Samsung Electronics hat dank anhaltend starker Nachfrage nach Halbleitern einen Rekordgewinn erzielt. So stieg der Betriebsgewinn des südkoreanischen Elektronikkonzerns im dritten Quartal im Jahresvergleich um nahezu das Neunfache auf 107,4 Billionen Won (rund 72 Milliarden Euro), wie das Unternehmen mitteilte.

Der Umsatz von Samsung Electronics betrug im dritten Quartal umgerechnet etwas über 131 Milliarden Euro. Der Konzern kündigte zudem eine Dividendenausschüttung von insgesamt rund 20 Milliarden Euro an.

Trotz der Rekordergebnisse konnte Samsung Electronics die hohen Erwartungen der Anleger nicht ganz erfüllen. Die Aktie fiel nach Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse zunächst um über vier Prozent.

Samsung rechnet auch für 2027 mit hoher Chip-Nachfrage

Der weltgrößte Speicherchip-Hersteller profitiert weiterhin erheblich vom Ausbau der globalen KI-Infrastruktur. Die hohe Nachfrage nach leistungsfähigen Speicherchips treibt die Preise und sorgt für knappe Kapazitäten. Samsung rechnet damit, dass die Nachfrage nach Halbleitern das Angebot auch im kommenden Jahr deutlich übersteigen wird. Auch der Konkurrent SK Hynix hatte zuletzt starke Geschäftszahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt.

Der Boom bei Speicherchip-Herstellern erklärt sich vorwiegend mit dem Hype um Künstliche Intelligenz (KI). Der rasante Ausbau von KI-Rechenzentren verschlingt massive Mengen an IT-Hardware inklusive Speicherchips. Vor allem besonders schnelle HBM-Chips (High Bandwidth Memory) sind gefragt. Die Preise von Speicherchips sind auch insgesamt rasant gestiegen.