Samsung: Starke Gewinne machen den Kursrutsch überzogen

Was bewegt die Aktie?

Samsung steigert den Quartalsumsatz gegenüber dem Vorjahr um 127 Prozent auf 195 Billionen südkoreanische Won, umgerechnet rund 145 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn wächst um 780 Prozent auf 107 Billionen Won oder etwa 80 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn erreicht rund 56 Milliarden US-Dollar und liegt damit 515 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Aktie fällt dennoch um rund 4,5 Prozent.

Die operative Marge steigt ebenfalls deutlich: Auf 14 Prozent folgen zunächst 21 Prozent, dann 43 Prozent und schließlich 55 Prozent. Damit wächst der operative Gewinn erheblich schneller als der Umsatz. Samsung erzielt inzwischen einen operativen Gewinn, der mehr als der Hälfte des Umsatzes entspricht. Die Entwicklung unterstreicht die hohe Profitabilität des Halbleitergeschäfts innerhalb des Konzerns.

Die Halbleitersparte Device Solutions umfasst Speicher, Auftragsfertigung und Systemchips und liefert 99 Prozent des Gesamtgewinns. Dagegen verursacht der Bereich Device Experience mit Smartphones, Fernsehern und Haushaltsgeräten einen operativen Verlust von rund 600 Millionen US-Dollar. Display und Harman erzielen jeweils einen kleinen operativen Gewinn. Die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche unterscheiden sich damit erheblich, wobei das Halbleitergeschäft für den Konzerngewinn entscheidend ist.

Samsung verlagert Kapazitäten aus dem margenschwächeren Smartphonegeschäft in das besonders profitable Speichergeschäft. Zugleich verläuft der Produktionsausbau in Texas und Asien planmäßig, und die Auftragsfertigung entwickelt sich weiterhin stark. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 3,7, während für Samsung weiteres starkes Wachstum zu erwarten ist. Die niedrige Bewertung trifft somit auf kräftige Gewinnzuwächse und einen laufenden Ausbau der Produktion.

Martins Einschätzung

Die starke Gewinnentwicklung rechtfertigt eine positive Einschätzung der Samsung-Aktie. Der operative Verlust im Smartphone- und Elektronikgeschäft erscheint angesichts des hohen Halbleitergewinns verkraftbar, zumal Samsung Kapazitäten gezielt in profitablere Bereiche verlagert.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von 3,7 macht die Aktie zusammen mit den weiteren Wachstumserwartungen attraktiv. Der Kursrückgang um rund 4,5 Prozent erscheint angesichts dieser Geschäftsentwicklung überzogen.