Servicenow: Der Kursrutsch eröffnet Chancen bei 120 Dollar

Was bewegt die Aktie?

Die Servicenow-Aktie verliert nachbörslich und im vorbörslichen Handel rund 20 Prozent. Bereits im regulären Handel war der Kurs um etwa drei Prozent gefallen. Dabei liefert das dritte Quartal ein starkes Umsatzwachstum: Die Erlöse steigen um 21 Prozent und übertreffen die Erwartungen. Der Gewinn je Aktie liegt mit ein Dollar dagegen um zwei Cent unter der erwarteten Marke.

Im Mittelpunkt steht der kurzfristige Auftragsbestand, die sogenannten Current Remaining Performance Obligations (CRPO). Er erreicht rund 13,7 Milliarden Dollar und wächst gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20 Prozent. Für das vierte Quartal stellt Servicenow jedoch ein Wachstum von 18,5 Prozent in Aussicht. Damit sinkt das erwartete Wachstumstempo gegenüber dem dritten Quartal.

Einige Vertragsverlängerungen hat Servicenow vom vierten ins dritte Quartal vorgezogen. Diese zeitliche Verschiebung erhöht das Wachstum im dritten Quartal und verringert den Beitrag entsprechender Verlängerungen im Schlussquartal. Für 2027 erwartet das Unternehmen wieder ein deutlich dynamischeres Wachstum als 2026. Der Ausblick verbindet damit eine kurzfristige Verlangsamung mit der Erwartung einer späteren Beschleunigung.

Bei der künstlichen Intelligenz (KI) wächst das Geschäft kräftig. Die produktive Nutzung agentischer KI durch Kunden hat sich verdreizehnfacht. Das Geschäft mit KI-Abonnements wächst gegenüber dem Vorjahr um mehr als 60 Prozent. Im Quartal kommen zudem 19 neue Vertragsabschlüsse mit einem jährlichen Nettovertragswert von jeweils mehr als fünf Millionen Dollar hinzu.

Servicenow positioniert sich als zentrale Plattform für die Verwaltung und Automatisierung von KI-Anwendungen, insbesondere bei amerikanischen Unternehmen. Dabei erweitert das Unternehmen sein bestehendes Softwaregeschäft um KI-Funktionen. Das Geschäftsmodell bleibt kapitalarm. Die starke Entwicklung der KI-Abonnements und die zunehmende produktive Nutzung stützen die positive Einordnung des operativen Geschäfts.

Charttechnik

Für den Handelsstart zeichnet sich ein Kurs um 120 Dollar ab. Dort liegt eine attraktive Unterstützung: Zuvor war die Aktie von ungefähr 80 auf 160 Dollar gestiegen. Ein Rückgang auf 120 Dollar entspricht einer Korrektur von 50 Prozent dieser Aufwärtsbewegung.

Martins Einschätzung

Die Quartalszahlen fallen insgesamt stark aus. Besonders das Wachstum der KI-Abonnements und die produktive Nutzung sprechen für die Fortschritte im Geschäft. Zugleich bleibt die Bewertung anspruchsvoll: Bezogen auf die vergangenen zwölf Monate liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis weiterhin über 90. Das macht die heftige Kursreaktion auf die verfehlte Gewinnerwartung und den schwächeren Wachstumsausblick nachvollziehbar.

Im Bereich um 120 Dollar erscheint das weitere Abwärtsrisiko begrenzt. Die Unterstützung bietet eine interessante Gelegenheit für einen Einstieg mit guten Chancen auf steigende Kurse.