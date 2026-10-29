London, 29. ⁠Okt (Reuters) - Der britische Öl- und Gaskonzern Shell hat im dritten Quartal von den Turbulenzen an den Energiemärkten infolge des Iran-Kriegs profitiert und einen Milliardengewinn erzielt. ‌Der bereinigte Gewinn lag bei 10,81 Milliarden Dollar und damit über den Erwartungen von Analysten, teilte ⁠Shell am ⁠Donnerstag mit. Es ist der höchste Gewinn seit 2022. Zudem kündigte der Konzern an, sein Aktienrückkaufprogramm von drei auf fünf Milliarden Dollar aufzustocken. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn bei 5,43 Milliarden ‌Dollar gelegen.

Der seit neun Monaten andauernde ‌Krieg verhalf Shell zu Rekordmargen bei der Umwandlung von Rohöl in Kraftstoffe wie Diesel. Die Raffineriemargen lagen ⁠bei 42 Dollar pro Barrel, verglichen mit 11,6 Dollar ‌im Vorjahr und 24 ⁠Dollar im Vorquartal. Auch die einzelnen Geschäftsbereiche übertrafen die Erwartungen. Die Sparte für integriertes Gas erzielte einen Gewinn von 3,04 Milliarden Dollar, ‌während die Sparte für ⁠die Förderung (Upstream) 3,19 Milliarden ⁠Dollar zum Ergebnis beitrug. "Der unermüdliche Fokus von Shell auf die operative Leistung hat in einem Quartal mit anhaltenden schweren Störungen des globalen Energiesystems zu sehr starken Ergebnissen geführt", sagte Konzernchef Wael Sawan.

(Bericht von Shadia Nasralla und Stephanie Kelly; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)