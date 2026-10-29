Starkes Raffineriegeschäft beflügelt OMV-Gewinn im dritten Quartal

Wien, 29. ⁠Okt (Reuters) - Der österreichische Energiekonzern OMV hat dank hoher Öl- und Gaspreise sowie starker Raffineriemargen im dritten Quartal einen Gewinnsprung verzeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis (CCS) vor Sondereffekten stieg um 68 Prozent ‌auf 2,12 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit lag der Konzern knapp unter der durchschnittlichen Analystenschätzung ⁠von 2,17 ⁠Milliarden Euro. Der den Aktionären zurechenbare Überschuss verdoppelte sich nahezu auf 1,15 Milliarden Euro (Vorjahr: 594 Millionen Euro) und lag damit leicht über den Erwartungen von 1,09 Milliarden Euro. Getragen wurde das Ergebnis vor allem von den Sparten ‌Fuels und Energy, während das Chemiegeschäft ‌schwächelte. Angesichts der geopolitischen Herausforderungen habe der Fokus auf einem sicheren operativen Betrieb gelegen, sagte Vorstandschefin Emma Delaney.

Vor allem das Geschäft ⁠mit Kraftstoffen (Fuels) lief rund. Das operative Ergebnis der Sparte verdreifachte ‌sich fast auf 1,1 Milliarden ⁠Euro. Grund dafür waren deutlich höhere Raffineriemargen. Diese wurden durch ein knappes Angebot an Raffinerieprodukten wegen des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten, der teilweisen Sperrung der ‌Straße von Hormus und Angriffen ⁠auf die russische Raffinerieinfrastruktur in ⁠die Höhe getrieben. Für das Gesamtjahr 2026 zeigte sich der Konzern optimistischer. OMV rechnet nun mit einem durchschnittlichen Preis für die Nordseesorte Brent von über 95 Dollar je Fass und einer Raffinerie-Referenzmarge von rund 25 Dollar je Fass. Zuvor hatte das Unternehmen 85 bis 95 Dollar beziehungsweise rund 20 Dollar veranschlagt.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert ⁠von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)