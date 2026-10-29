Statistik - In Deutschland leben 2,6 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln

Berlin, 29. ⁠Okt (Reuters) - In Deutschland lebten 2025 rund 2,6 Millionen Menschen mit türkischer Einwanderungsgeschichte. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung lag bei 3,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anlässlich des 65. Jahrestages des Anwerbeabkommens mit der Türkei mitteilte. Von den rund 2,6 Millionen Menschen waren rund 1,5 Millionen ‌selbst eingewandert, während etwa 1,2 Millionen bereits in Deutschland geboren wurden.

Eine Einwanderungsgeschichte hat nach Definition des Statistikamts eine Person, die entweder selbst seit 1950 nach Deutschland gekommen ist ⁠oder bei der ⁠dies auf beide Elternteile zutrifft. Die 1,5 Millionen aus der Türkei zugewanderten Menschen lebten 2025 im Durchschnitt seit mehr als 32 Jahren in Deutschland. Als häufigstes Motiv für die Einwanderung gaben knapp zwei Drittel familiäre Gründe wie den Familiennachzug oder eine Familiengründung an. Weitere 15 Prozent nannten eine Erwerbstätigkeit als Hauptgrund. Unter den Eingewanderten befanden sich zudem noch ‌125.000 ehemalige Gastarbeiter, die zwischen 1961 und dem Anwerbestopp ‌1973 ins Land kamen.

ERWERBSQUOTE UNTER DEM DURCHSCHNITT

Die Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-jährigen Eingewanderten aus der Türkei lag 2025 bei 61 Prozent. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung dieser Altersgruppe betrug die Quote 77 ⁠Prozent. Insgesamt stellten Menschen mit türkischer Einwanderungsgeschichte 3,5 Prozent aller Erwerbstätigen. Überdurchschnittlich häufig arbeiteten sie ‌in Reinigungsberufen, in der Textil- und Lederverarbeitung sowie ⁠im Metallbau. Vergleichsweise gering war ihr Anteil etwa in Berufen in Recht und Verwaltung, im Bereich Werbung und Marketing sowie bei Lehrkräften und Ausbildenden.

Knapp die Hälfte der Menschen mit türkischer Einwanderungsgeschichte besaß 2025 die deutsche Staatsangehörigkeit. Bei den in Deutschland ‌geborenen Nachkommen lag der Anteil bei fast ⁠drei Vierteln, bei den selbst Eingewanderten bei ⁠gut einem Viertel. Die meisten von ihnen lebten in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei wurde am 30. Oktober 1961 geschlossen, um den damaligen Arbeitskräftemangel in Deutschland zu beheben. Zuvor gab es bereits 1955 ähnliche Abkommen mit Italien sowie 1960 mit Spanien und Griechenland.

Ab 1963 schloss auch die DDR sogenannte Vertragsarbeiterabkommen, zunächst mit Polen. Es folgten bis zum Fall der Berliner Mauer 1989 weitere Abkommen mit anderen sozialistischen Ländern, etwa 1980 mit Vietnam. Insgesamt lebten den Statistikern zufolge ⁠2025 noch 455.000 ehemalige Arbeitsmigrantinnen und -migranten aus Gastarbeiter- sowie Vertragsarbeiteranwerbeländern in Deutschland.

(Bericht von Klaus Lauer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)