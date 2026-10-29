Südkorea: Nordkorea feuert an die zehn ballistische Kurzstreckenraketen ab

Reuters · Uhr
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Seoul, ⁠29. Okt (Reuters) - Nordkorea hat am Donnerstag an die zehn ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Meeres vor seiner Ostküste ‌abgefeuert. Dies teilte der südkoreanische Generalstab mit. Die Raketen seien gegen 12.30 ⁠Ortszeit ⁠aus einem Gebiet um Wonsan an der Ostküste Nordkoreas abgefeuert worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap teilte das japanische Verteidigungsministerium mit, Nordkorea ‌habe ein Objekt abgefeuert, ‌bei dem es sich um eine ballistische Rakete handeln könnte, und dass ⁠dieses außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans ‌niedergegangen sei. Die ⁠japanische Küstenwache hatte zuvor erklärt, bei dem Projektil könne es sich um eine ballistische Rakete handeln, ‌die ins ⁠Meer gestürzt sei.

Nordkorea hatte ⁠zuletzt am 12. Oktober ballistische Raketen abgefeuert.Pjöngjang hat in diesem Jahr bereits mehr als zehnmal Raketentests durchgeführt.

(Bericht von Kyu-seok Shim und Joyce Lee, geschrieben von Esther Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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