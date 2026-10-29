Südkoreas Präsident will Rüstungskooperation mit Deutschland

Seoul, ⁠29. Okt (Reuters) - Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hat sich nach einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz für eine Rüstungskooperation beider Länder ausgesprochen. "Koreanische Rüstungsunternehmen ‌haben großes Interesse an langfristigen Partnerschaften mit Deutschland, etwa bei Joint Ventures und gemeinsamen ⁠Entwicklungen", sagte ⁠er am Donnerstag in Seoul. Beide Regierungen hätten eine Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung und Sicherheit vereinbart. Man wolle zudem ein Geheimschutzabkommen für militärische Verschlusssachen schließen.

Auch Merz betonte die ‌Kooperationsbereitschaft und erklärte zudem, dass ‌die Sicherheit in Nordostasien mit der in Europa verbunden sei. "Koreas Sicherheit berührt Europas Sicherheit und ⁠Europas Sicherheit berührt auch die Sicherheit von Korea", ‌sagte er. So ⁠kämpften nordkoreanische Soldaten an der Seite Russlands im Donbass gegen die Ukraine. Im Gegenzug liefere Moskau an Nordkorea Waffen. Er ‌dankte dem südkoreanischen ⁠Präsidenten dafür, dass dessen Land ⁠die Ukraine weiter unterstützen wolle.

Rüstungskooperationen waren bereits Thema in Japan und Singapur - den vorangegangenen Stationen der Merz-Reise. Firmen aus Südkorea und Deutschland sind allerdings etwa bei U-Booten und Panzern auch Konkurrenten.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)