TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Oktober 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 30. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Scor, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen 07:00 GRC: Alpha Bank, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen 09:00 ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen 11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen 11:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen 12:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen 12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen 12:30 USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Gerresheimer, vorläufige Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/26 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/26 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/26 00:50 JPN: Industrieproduktion 9/26 (vorläufig) 07:30 FRA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 07:30 FRA: Konsumausgaben 9/26 08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/26 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 10/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26 09:00 CHE: KOF Frühindikator 10/26 09:00 AUT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 09:00 SPA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab) 09:30 NLD: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (vorab) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/26 10:00 DEU: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/26 10:00 ITA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/26 11:00 EUR: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/26 12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (vorab) 13:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/26 14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (vorab) 14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung der Messe «Reisen & Caravan 2026», Erfurt USA: Das G20-Außenministertreffen findet unter dem Vorsitz von US-Außenminister Marco Rubio statt, Atlanta

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