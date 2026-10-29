Tesla - Wieder auf der Überholspur?

Trotz der Kursgewinne seit Ende Juli zählt die Tesla-Aktie in diesem Jahr keineswegs zu den Börsenstars. Schließlich notiert der Titel seit Jahresbeginn immer noch 9 % unter Wasser. Doch das könnte sich aus charttechnischer Sicht gerade ändern. Ein wichtiges Argument liefert in diesem Kontext vor allem der Spurt über den Kreuzwiderstand bei rund 385 USD. Auf diesem Niveau fällt der Korrekturtrend seit Mai (akt. bei 384,67 USD) mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 385,71 USD) und den verschiedenen Hochpunkten der letzten Wochen zusammen (siehe Chart). Der besondere Charme des beschriebenen Ausbruchs liegt darin, dass damit die Kursentwicklung seit August gleichzeitig als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert werden kann. Das Kursziel – abgeleitet aus der Höhe der diskutierten Tradingrange – lässt sich auf gut 40 USD taxieren, was zu einem ersten Anlaufziel im Bereich von 425 USD führt. Danach stecken die horizontalen Barrieren bei 440 USD die nächste Widerstandszone ab. Um die aktuelle Steilvorlage indes nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Kreuzunterstützung bei 385 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Tesla (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Quelle: LSEG, tradesignal²

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