Top-Ökonomen würdigen Lagardes Rücktritt: "Verantwortungsbewusstsein für Europa"

Berlin, 29. Okt (Reuters) - Der ⁠vorzeitige Rücktritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde trifft bei Ökonomen und Finanzexperten weitgehend auf ein positives Echo. Die Europäische Zentralbank (EZB) erklärte am Donnerstag, dass die Französin am 7. Februar 2027 ihren Posten abgibt und damit vor dem Ende ihrer regulären Amtszeit im Oktober 2027. "Christine Lagarde zeigt durch ihren Rückzug ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein für Europa und insbesondere die Europäische Zentralbank", sagte Präsident Marcel Fratzscher vom DIW-Institut der Nachrichtenagentur Reuters. "Der Rücktritt ‌ermöglicht es, die Spitze der EZB neu zu besetzen, bevor in Frankreich Präsidentschaftswahlen stattfinden", ergänzte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Das Risiko ist groß, dass in Frankreich radikale Kandidatinnen oder Kandidaten die Wahl gewinnen."

FREIE BAHN FÜR EZB-NACHFOLGE VOR WAHL IN FRANKREICH

Seit Längerem hatte es Spekulationen über ⁠einen vorzeitigen Rücktritt ⁠von Lagarde und einen Wechsel der 70-Jährigen zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in die Schweiz gegeben. Lagardes Rückzug gibt den europäischen Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit, noch vor der französischen Präsidentschaftswahl im Frühjahr die Nachfolge an der EZB-Spitze zu bestimmen. Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank sei in Gefahr, warnte DIW-Chef Fratzscher. "Dies zeigen auch Äußerungen von Marine Le Pen deutlich." Die rechtspopulistische Politikerin könnte Umfragen zufolge in eine Stichwahl mit dem Linksaußen-Politiker Jean-Luc Mélenchon kommen. Nun könnten Europas Regierungen laut Fratzscher vorher einen Nachfolger benennen, "der die Werte Europas und die Unabhängigkeit der EZB ‌schützt".

Fuest bezeichnete es als besonders wichtig, "angesichts der Stabilitätsrisiken, vor allem durch die hohen Staatsschulden, ‌und angesichts der Erosion der europäischen Fiskalregeln" jemanden zu finden, der "Stabilitätsorientierung mit politischem Geschick verbindet und die Unabhängigkeit der EZB schützt".

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) erklärte, der vorzeitige Rücktritt Lagardes beende zwar monatelange Spekulationen, komme für die Notenbank aber zu einem denkbar anspruchsvollen Zeitpunkt. "Gerade jetzt braucht die ⁠EZB einen glaubwürdigen und verlässlichen geldpolitischen Kurs", betonte BVR-Chefvolkswirt Andreas Bley. Denn die Bank vollziehe einen schwierigen Balanceakt. "Sie muss die Inflation weiter eindämmen, ‌ohne die bereits spürbare Bremswirkung der höheren Zinsen aus dem Blick zu ⁠verlieren." Für die Zinsentscheidung am frühen Nachmittag gehen die Finanzmärkte davon aus, dass die EZB den Leitzins bei 2,50 Prozent belässt und eher zum Jahresende die Zinsen noch einmal erhöht.

HOHE INFLATION - LAGARDES JOB NOCH NICHT "ERLEDIGT"

"Misst man Lagarde an ihren eigenen Worten von Mitte April dieses Jahres, wonach ein Kapitän sein Schiff nicht verlässt, wenn dunkle Wolken am Horizont erscheinen, ‌hält die Notenbankchefin ihr Versprechen nicht ein", sagte Chefökonom Cyrus de la ⁠Rubia von der Hamburg Commercial Bank. "Denn derzeit braut sich mit ⁠dem massiven Anstieg der Risikoprämien in Frankreich wahrlich etwas zusammen." Gleichzeitig liege die Inflation mit 3,8 Prozent im Euroraum noch weit vom Zielwert von zwei Prozent entfernt, "sodass Lagarde auch in dieser Hinsicht nicht behaupten kann, der Job sei erledigt".

Gute Chancen für die Nachfolge Lagardes werden dem Spanier Pablo Hernandez de Cos und dem Niederländer Klaas Knot eingeräumt. De Cos war früher spanischer Notenbankchef und ist seit Mitte 2025 Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Knot war viele Jahre Chef der niederländischen Zentralbank. Für de Cos sprechen aus Sicht von VP-Bank-Chefökonom Thomas Gitzel einige Punkte: "Spanien hatte seit Bestehen der EZB noch nie den EZB-Vorsitz inne. Darüber hinaus ist der Spanier dem geldpolitischen Metier nach seiner Tätigkeit als Vorsitzender der spanischen Notenbank treu geblieben." De Cos werde wie Lagarde "einen ⁠geldpolitischen Mittelweg einschlagen", sagte der Experte. "Für die Finanzmärkte ist deshalb das vorzeitige Ausscheiden von Christine Lagarde kein Ereignis, das größere Kursreaktionen nach sich zieht."

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)