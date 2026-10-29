Trading-Chance Bank of America: Schulden-Profiteur und Trendaktie

Kennen Sie das: Die Kosten steigen überall, man meckert, jammert, ist teilweise wütend und verzweifelt. Doch Sie sind Börsianer oder Börsianerin. Sie müssen gar nicht meckern, sondern können auf smarte Weise an solchen Entwicklungen partizipieren und sich so gegen steigende Kosten absichern. Ihnen ist die Schokolade im Alltag zu teuer? Kaufen Sie Lindt-Aktien. Das I-Phone ist in der Herstellung sehr günstig, kostet Sie aber Unsummen? Kaufen Sie doch Apple-Aktien. Und die Staaten machen immer mehr Schulden? Dann schauen Sie doch einfach mal, welche großen Banken davon profitieren.

Good to know about: Bank of America

Die Bank of America ist eines der mächtigsten Finanzinstitute der Welt und bildet das Fundament des US-amerikanischen Bankensystems.

Das Institut ist als universeller Finanzriese extrem breit aufgestellt und gliedert sich in vier Kernbereiche: das klassische Privatkundengeschäft, das Wealth Management (Vermögensverwaltung für Vermögende), das Firmenkundengeschäft sowie das Investmentbanking inklusive des globalen Kapitalmarkthandels. Im direkten Vergleich zu seinen größten nationalen Konkurrenten nimmt der Konzern eine einzigartige Rolle ein. Während JPMorgan Chase als unangefochtener Branchenprimus oft eine noch dominantere globale Investmentbanking-Präsenz besitzt und Wells Fargo stark auf den heimischen Kreditmarkt fokussiert ist, zeichnet sich dieser Akteur durch eine perfekte Balance aus einer gigantischen US-Privatkundenbasis und einer hochkompetenten Wall-Street-Maschinerie aus. Die Bank verfügt über eine der kostengünstigsten Einlagenbasen der Welt, da Millionen von Amerikanern ihre Gehaltskonten dort führen.

Von dieser enormen Substanz profitiert das Unternehmen in vielerlei Hinsicht. Als Primärhändler (Primary Dealer) von US-Staatsanleihen sitzt das Institut an der absoluten Quelle, wenn das US-Finanzministerium neue Schulden aufnimmt. Die unaufhaltsam steigenden Staatsschulden der USA sind für das Haus ein massiver Erstreckungsmotor. Mit jedem neuen Milliardenpaket, das der Staat über Anleihen finanziert, verdient die Bank als Strukturierer, Platzierer und Händler im Market Making. Steigen im Zuge der hohen Staatsverschuldung und der Inflation die Leitzinsen, kann das Institut seine gigantischen, zinslosen Kundeneinlagen zu weitaus höheren Renditen in Staatsanleihen anlegen, was die Nettozinseinnahmen massiv in die Höhe treibt. Zudem verlangen institutionelle Kunden in Zeiten volatiler Staatsanleihemärkte vermehrt nach Absicherungsprodukten, was das hochprofitable Derivategeschäft ankurbelt.

Die Wachstumschancen des Hauses liegen vor allem in der fortschreitenden Digitalisierung und der Skalierung seines riesigen Filialnetzes. Durch den Einsatz führender KI-Assistenten im Online-Banking werden Transaktionskosten drastisch gesenkt, während Marktanteile im lukrativen Vermögensverwaltungsgeschäft durch Cross-Selling ausgebaut werden. Dem gegenüber stehen jedoch ernstzunehmende Risiken. Das größte Klumpenrisiko resultiert aus dem massiven Portfolio an festverzinslichen Wertpapieren und Staatsanleihen, die in Niedrigzinsphasen gekauft wurden; diese führen bei anhaltend hohen Zinsen zu immensen unrealisierten Buchverlusten. Zudem birgt eine anhaltende Staatsverschuldung das makroökonomische Risiko einer Bonitätsabwertung der USA, was die Refinanzierungskosten des gesamten Bankensektors belasten und bei einer schweren Rezession zu Kreditausfällen im Kreditkarten- und Immobiliensegment führen könnte.

In der fundamentalen Bewertung gilt die Aktie des Finanzkonzerns traditionell als Qualitätsinvestment und ist nicht ohne Grund seit jeher ein Kerninvestment von Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Das Papier wird im Vergleich zur Peergroup meist mit einem fairen Bewertungsaufschlag gehandelt, was an der erstklassigen Effizienzquote und der soliden Eigenkapitalausstattung liegt. Das langfristige Potenzial ist eng mit der US-Wirtschaft verknüpft: Solange Washington über seine Verhältnisse lebt und die Wall Street als Katalysator benötigt, bleibt der Konzern ein systemrelevanter Profiteur, der durch stetige Dividenden und milliardenschwere Aktienrückkäufe dauerhaften Shareholder Value schafft.

Trendaktie profitiert von Defiziten

Im nachfolgenden Chart haben wir in grün die Entwicklung des Haushalts in den USA. Abgesehen von der Ära Clinton, als man mal kurz schwarze Zahlen schrieb weitete sich das Defizit im Verlauf der Jahrzehnte aus. Grundsätzlich wachsen die Defizite in vielen Ländern der westlichen Hemisphäre. Davon profitieren die großen Halter von Staatsanleihen und die großen Kreditgeber: Banken! Besonders die absoluten Big Player, wie eine JP Morgan oder auch die Bank of America, die wir hier im Chart sehen, sind Profiteure der Schuldenpolitik. Zwar sind diese Aktien sehr volatil, da Kredite auch ausfallen können, aber prinzipiell taugen sie absolut als spekulative Investment-Beimischung für ein gut diversifiziertes Portfolio.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Wir sind uns des volatilen Charakters einer solchen Aktie bewusst und betrachten sie als Beimischung für ein Value-Portfolio, wie wir es schon lange führen und an dieser Stelle immer wieder in Teilen vorstellen. Für diese Trading- und Investment-Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Bank of America

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 33,505 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 52 Dollar entspricht das einem Hebel von 2,77. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PL05RM.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 36 und 44 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Bank of America

Basiswert Bank of America WKN PL05RM ISIN DE000PL05RM8 Basispreis 33,505 USD K.O.-Schwelle 33,505 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit Unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,77 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.