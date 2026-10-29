Trading-Chance Bund Future: Weiter abwärts bis Mitte 2027?

Bevor wir auf die Zyklus-Prognose zu sprechen kommen, wollen wir zunächst einmal erklären, was der Bund Future überhaupt ist. Danach erläutern wir, warum sich Märkte in zyklischen Mustern bewegen und was fundamental dahinter steht. Schließlich betrachten wir die Zyklus-Prognose im Chart und stellen eine konkrete Trading-Chance vor.

Good to know about: Bund Future

Der Bund-Future ist ein börsengehandeltes, standardisiertes Termingeschäft, das als globaler Gradmesser für das europäische Zinsniveau gilt und sich auf langfristige, fiktive Bundesanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von circa 10 Jahren bezieht. Kontrakte dieser Art verpflichten die Parteien dazu, zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft eine Anleihe mit einer Nominalverzinsung von 6 Prozent zu liefern oder abzunehmen, wobei in der Praxis meist ein Barausgleich oder die Lieferung real existierender Staatsanleihen aus einem definierten Korb erfolgt.

Die größten Akteure auf diesem Markt sind institutionelle Investoren, die riesige Portfolios verwalten und den Kontrakt primär zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken oder zur Renditeoptimierung nutzen. Zu diesen Haltern und Händlern zählen insbesondere:

·Zentralbanken: Nutzen die zugrundeliegenden Wertpapiere für ihre Geldpolitik.

·Geschäftsbanken: Regulieren damit ihre Liquidität und steuern Zinsänderungsrisiken in ihren Bilanzen.

·Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds: Müssen langfristige Verpflichtungen decken und nutzen die Liquidität des Marktes.

·Hedgefonds und Vermögensverwalter: Agieren oft spekulativ, um von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren.

Die Preisbildung dieses Finanzinstruments reagiert hochsensibel auf ein Geflecht aus makroökonomischen und geopolitischen Einflussfaktoren. Die wichtigsten Treiber sind:

·Die Leitzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB): Da Anleihekurse sich spiegelbildlich zu den Marktzinsen bewegen, führen Zinssenkungserwartungen zu steigenden Kursen des Kontrakts, während Zinserhöhungen ihn fallen lassen.

·Inflationsdaten: Steigende Inflationsraten schmälern die reale Rendite festverzinslicher Wertpapiere, was Druck auf die Notierungen ausübt.

·Konjunkturdaten: Starke Wirtschaftsdaten (wie ein hohes BIP-Wachstum oder sinkende Arbeitslosenzahlen) schüren Zinserhöhungsängste und belasten den Kurs.

·"Safe-Haven"-Effekte: In Krisenzeiten flieht globales Kapital in deutsche Staatsanleihen, was die Kurse des Kontrakts massiv nach oben treiben kann.

Im direkten Vergleich zum US-amerikanischen Pendant, dem "10-Year T-Note Future", zeigen sich sowohl strukturelle Gemeinsamkeiten als auch fundamentale Unterschiede. Beide Instrumente sind die unangefochtenen Benchmarks für die langfristigen Zinsen ihrer jeweiligen Wirtschaftsräume (Eurozone vs. USA) und extrem liquide. Allerdings reflektiert die amerikanische Variante die Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) und die Dynamik der US-Wirtschaft, welche oft als globaler Taktgeber fungiert. Zudem gilt der US-Markt aufgrund des gigantischen Volumens der amerikanischen Staatsverschuldung als noch tiefer und liquider. Während das europäische Instrument stark durch das regulatorische Korsett und die kollektive Dynamik der Euro-Mitgliedsländer beeinflusst wird, hängt das US-Pendant an der fiskalischen Solvenz und den politischen Weichenstellungen in Washington.

Darum entwickeln sich Märkte in zyklischen Mustern

Märkte bewegen sich nicht in geraden Linien, sondern in Wellen – ein Phänomen, das als Zyklizität der Finanz- und Rohstoffmärkte bezeichnet wird und beschreibt, wie Kurse, Wirtschaftsleistung und Rohstoffpreise in sich wiederholenden Phasen von Expansion, Höchstpunkt, Kontraktion und Tiefpunkt verlaufen. Diese Zyklen sind keine zufälligen Launen der Natur, sondern das direkte Resultat tief verwurzelter wirtschaftlicher Mechanismen, menschlicher Psychologie und zeitlicher Verzögerungen.

Was steckt fundamental dahinter?

Hinter jedem zyklischen Muster stehen fundamentale Kräfte, die das Pendel der Märkte immer wieder von einem Extrem ins andere ausschlagen lassen. Die wichtigsten Ursachen sind:

·Angebot und Nachfrage mit Zeitverzögerung: Ein steigender Bedarf an einem Gut kann nicht sofort befriedigt werden. Es dauert Jahre, eine neue Kupfermine zu bauen oder eine Halbleiterfabrik zu errichten. In der Zwischenzeit explodieren die Preise. Sobald die neuen Kapazitäten fertiggestellt sind, überschwemmt das Angebot den Markt – und die Preise stürzen ab.

·Menschliche Psychologie und Herdenverhalten: Märkte werden von Menschen (oder von Menschen programmierten Algorithmen) gemacht. Auf steigende Kurse folgt Gier und übertriebener Optimismus, was zu Spekulationsblasen führt. Fällt der Markt, schlägt die Stimmung in Angst und Panik um. Diese emotionalen Extreme korrigieren sich immer wieder selbst.

·Der Kredit- und Liquiditätszyklus: Wenn Geld billig ist und Banken bereitwillig Kredite vergeben, investieren Unternehmen und Verbraucher konsumieren. Die Wirtschaft boomt. Steigt die Verschuldung zu stark, straffen Zentralbanken die Zügel oder Banken werden vorsichtiger. Die Liquidität trocknet aus, Investitionen gehen zurück und die Wirtschaft kühlt ab.

Das Alltagsbeispiel: Der Schweinezyklus

Das klassische und anschaulichste Beispiel für dieses Phänomen aus dem echten Leben ist der sogenannte Schweinezyklus.

Wenn Schweinefleisch teuer ist, beschließen viele Landwirte, ihre Zucht zu vergrößern. Da es jedoch Monate dauert, bis die Ferkel herangewachsen und schlachtreif sind, bleibt das Angebot kurzfristig knapp und die Preise hoch. Nach einiger Zeit kommen jedoch die Tiere aller Landwirte gleichzeitig auf den Markt. Es entsteht ein Überangebot, die Preise brechen ein. Frustriert durch die niedrigen Erträge reduzieren die Bauern ihre Bestände wieder. Das Angebot sinkt, der Preis steigt nach einer Weile erneut – und der Zyklus beginnt von vorn.

Genau dasselbe Prinzip lässt sich eins zu eins auf den Immobilienmarkt (Bauboom führt zu Leerstand, Leerstand führt zu Baustopp) oder den Rohölmarkt übertragen.

Treiber und Zyklen am Anleihemarkt

Auch festverzinsliche Wertpapiere und Staatsanleihen unterliegen einem klaren, fundamental getriebenen Zyklus, der eng an den Konjunktur- und Zinszyklus gekoppelt ist. Die Dynamik lässt sich in vier Phasen beschreiben:

·Die Boom-Phase: Die Wirtschaft wächst stark, Unternehmen investieren, die Inflation steigt. Um die Wirtschaft zu bremsen, erhöhen Zentralbanken die Leitzinsen. Da steigende Zinsen die Kurse bestehender Anleihen fallen lassen (weil neue Papiere höhere Renditen bieten), befinden sich Anleihen in dieser Phase in einem Bärenmarkt.

·Der Abschwung (Rezession): Die hohen Zinsen zeigen Wirkung, die Wirtschaft kühlt ab, die Inflation sinkt. Aktienmärkte geraten unter Druck. Investoren suchen Sicherheit und schichten ihr Kapital in vermeintlich sichere Staatsanleihen um.

·Die Wende (Zinsgipfel): Zentralbanken beginnen, die Zinsen wieder zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Sinkende Marktzinsen bedeuten spiegelbildlich steigende Kurse für bestehende Anleihen. Dies ist die Glanzzeit für Anleiheinvestoren, da die Kurse ihrer Papiere massiv steigen.

·Der Neustart: Die niedrigen Zinsen zeigen Wirkung, die Wirtschaft springt wieder an, das Vertrauen kehrt zurück. Investoren schichten Kapital aus Anleihen zurück in risikoreichere Aktien. Die Renditen am Anleihemarkt haben ihren Tiefpunkt erreicht und der Zyklus dreht sich langsam wieder um.

Zyklen sind somit der Herzschlag des globalen Finanzsystems. Sie spiegeln das ständige Ausbalancieren von Mangel und Überfluss, Optimismus und Pessimismus wider. Wer diese Zyklen versteht, versucht nicht, den Markt in einer geraden Linie vorherzusagen, sondern lernt, sich auf die Gezeiten der Liquidität und des Kapitals einzustellen.

Prognose des Zyklus: abwärts bis Juni ´27

Der projizierte Zyklus zeigt bis Mitte 2027 weiter abwärts, obgleich mit etwas geminderter Dynamik. Erst dann soll eine Erholung bis Anfang 2029 einsetzen, ehe wir einen neuerlichen Abschwung des hiesigen Anleihenmarktes sehen sollten.

Auch losgelöst von den Zyklus-Prognosen sehen wir im Chart einen intakten Abwärtstrend. Bei 104 bis 112 sollte spätestens eine Bodenbildung einsetzen können, da sich hier ein starker Supportbereich befindet, der Ausgangszone für eine nachhaltige Erholung sein könnte.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Der Zyklus weist uns den Weg: Short bis Juni des kommenden Jahres! Wir haben auch für diese Trading-Chance ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen. Gerade bei Trading-Chancen mit längerem Zeithorizont schadet es erfahrungsgemäß nicht, wenn man in mehreren kleinen Tranchen operiert.

Turbo Put Optionsschein auf den Bund Future

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Put Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 127,75. Bei einem aktuellen Preis von 120 entspricht das einem Hebel von 14,19. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LD0BPZ. Bitte beachten: Das Produkt hat eine Laufzeit bis 4.12.2026.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 126/127

Unterstützungen: 104-112

Turbo Put Optionsschein auf den Bund Future

Basiswert Bund Future WKN LD0BPZ ISIN DE000LD0BPZ4 Basispreis 127,75 K.O.-Schwelle 127,75 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit 4.12.26 Emittent Lang & Schwarz Hebel 14,19 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.