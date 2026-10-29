Trading-Chance Volkswagen: Stabilisierung nach Horrorzahlen

Unsere aktuelle Trading-Chance ist eines der großen Sorgenkinder in der deutschen Wirtschaft und an der Börse. Die ausufernde Regulierung der EU mit immer mehr Vorgaben hat kaum eine andere Branche derart hart getroffen, wie die Autoindustrie. Das Herz der hiesigen Wirtschaft und Motor des Wohlstands wurde hart getroffen und ringt ums Überleben. Das schlägt sich in den Zahlen nieder, wie sie Volkswagen nun wieder meldete und leider Gottes auch in immer neuen Unternehmenspleiten im Mittelstand (bei Zulieferern z.B.). Als Börsianer wissen wir aber, dass Krisen auch stets Chancen mit sich bringen. Darum haben wir heute bewusst VW als Trading-Gelegenheit im Gepäck.

Good to know about: Volkswagen

Die Volkswagen AG ist einer der größten Automobilhersteller der Welt und prägt seit Jahrzehnten die globale Mobilität. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wolfsburg entwickelt, produziert und vertreibt Fahrzeuge verschiedenster Klassen – vom Kleinwagen über luxuriöse Sportwagen bis hin zu schweren Nutzfahrzeugen und Bussen. Zum weitverzweigten Markenportfolio des Konzerns gehören neben der Kernmarke auch namhafte Töchter wie Audi, Porsche, Škoda, Seat sowie im Premiumsegment Bentley und Lamborghini. Neben dem klassischen Fahrzeugbau bildet das Finanzierungs- und Leasinggeschäft eine wesentliche Säule des Geschäftsmodells.

Mit einem jährlichen Absatz von rund neun Millionen Fahrzeugen und einem weltweiten Marktanteil im zweistelligen Prozentbereich liefert sich der deutsche Riese seit Jahren ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Toyota um die Krone des weltgrößten Autoherstellers. Während die japanische Konkurrenz vor allem bei Hybridantrieben und auf dem amerikanischen Kontinent stark aufgestellt ist, hält die Wolfsburger Allianz eine dominante Stellung in Europa und gilt als einer der wichtigsten ausländischen Akteure auf dem größten Automarkt der Welt, in China.

Die jüngste Entwicklung des DAX-Konzerns war jedoch von tiefgreifenden Umbrüchen und erheblichen Turbulenzen geprägt. Nach der Bewältigung der existenziellen Dieselkrise leitete die Führung eine der radikalsten Elektro-Offensiven der Branche ein. Diese Transformation verlief jedoch nicht ohne Reibungsverluste. Hohe Investitionskosten für neue Plattformen und Softwareprobleme bei den hauseigenen IT-Töchtern bremsten den Anlauf der neuen Modellreihen. Zudem verschärfte sich der Wettbewerb dramatisch: Insbesondere in China verliert der Traditionshersteller Marktanteile an agile, einheimische Elektroauto-Pioniere wie BYD, während auf dem Heimatmarkt Europa die Nachfrage nach reinen Batteriefahrzeugen hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Chancen und Risiken im Überblick

Bereich Chancen Risiken Technologie Skaleneffekte durch plattformübergreifende E-Architekturen. Fortlaufende Software-Probleme und Verzögerungen. Marktposition Starke Markenloyalität und dichtes, globales Händlernetz. Marktanteilsverluste in China durch billigere Konkurrenz. Struktur Restrukturierung und Effizienzprogramme zur Kostensenkung. Hohe Fixkosten und starre Strukturen in deutschen Werken.

Die Zukunftsperspektive des Automobilbauers hängt maßgeblich davon ab, wie schnell und konsequent die Transformation zum softwarezentrierten Mobilitätsanbieter gelingt. Das größte Risiko der kommenden Jahre liegt in der Kombination aus hohen Produktionskosten am Heimatstandort und dem massiven Preisdruck durch chinesische Mitbewerber. Sollte es dem Management nicht gelingen, die internen Kostenstrukturen drastisch zu senken und gleichzeitig wettbewerbsfähige, technologisch führende Elektrofahrzeuge anzubieten, droht ein anhaltender Margenverfall.

Die größten Chancen liegen wiederum in der enormen Finanzkraft und den industriellen Skaleneffekten des Konzernverbunds. Wenn die technologischen Plattformen standardisiert funktionieren, kann das Unternehmen über Millionen von Fahrzeugen hinweg Kostenvorteile erzielen, die kleineren Start-ups verwehrt bleiben. Zudem bieten strategische Partnerschaften im Bereich des autonomen Fahrens und der Batterieproduktion die Möglichkeit, sich in der neuen Mobilitätswelt unverzichtbare Kernkompetenzen zu sichern. Das Traditionsunternehmen steht vor der historischen Aufgabe, seine alte industrielle Stärke mit der Agilität eines Tech-Konzerns zu verschmelzen.

Gewinn- und Margen-Einbruch

Die Unternehmenszahlen sind in den letzten drei Jahren auf epochale Weise eingebrochen. Der Gewinn stürzte von mehr als 31 Euro je Aktie in 2023 auf nunmehr 10 Euro je Anteilsschein. Die Netto-Marge brach von 3,3 auf 1,6 Prozent um mehr als 50 Prozent ein. Laut Unternehmensschätzung will man bis 2029 wieder 24 Euro Profit je Aktie erzielen. Wer in die VW-Aktie einsteigt macht eine Wette darauf, dass das Unternehmen wieder Wasser unter das Kiel bekommt.

Antizyklische Chance für Mutige!

Seit 2021 befindet sich der Aktienkurs des Autogiganten massiv unter Druck. Die zunächst steile Abwärtsbewegung verlangsamte sich zwar ab 2024, doch sinken auch in diesem Jahr die Notierungen wieder auf neue Mehr-Jahres-Tiefs. Es hat sich ein fallender Keil (falling Wedge) ausgebildet, an dessen Unterkante der Aktienkurs nun angelangt ist und zumindest versucht, nach oben zu drehen. Auf Monatsbasis bildet sich eine Reversal-Kerze aus, die eine Chance für eine zumindest vorübergehende technische Erholung darstellt.

Quelle: www.tradingview.com

WENN der Kurs die Marke von 72,02 Euro überwinden sollte, wäre aus technischer Perspektive Erholungspotenzial bis an die obere Begrenzung der Formation bei 96 Euro. Eine sinnvolle Absicherung für spekulative Long-Engagements kann bei zirka 64 Euro in Form eines Stop-Loss gesetzt werden.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Es handelt sich um eine hochspekulative Trading-Chance, bei der wir allerdings den Faktor des „too big to fail“ im Hinterkopf haben können. Denn Volkswagen ist so groß, dass man dieses Unternehmen kaum untergehen lassen kann. Gelingt der Turnaround kann sich der Kurs aufgrund der Marktposition des Unternehmens möglicherweise viel weiter erholen, als nur bis an die Obergrenze der Keil-Formation. Insofern bietet sich derzeit möglicherweise eine hochlukrative Chance für Spekulanten, die Sitzfleisch haben. Ein passendes Produkt haben wir ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Volkswagen

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 63,37 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 70 Euro entspricht das einem Hebel von 10. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM6BJC.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 96 Euro

Unterstützungen: 66-68 Euro

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Volkswagen

Basiswert Volkswagen WKN PM6BJC ISIN DE000PM6BJC8 Basispreis 63,37 Euro K.O.-Schwelle 63,37 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit Unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 10 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.