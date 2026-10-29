Triebwerksbauer MTU dank guter Geschäfte für 2026 optimistischer

München, ⁠29. Okt (Reuters) - Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines blickt nach deutlichem Wachstum in den ersten neun Monaten optimistischer auf den Umsatz im Gesamtjahr. Wegen hoher Nachfrage ‌vor allem bei der Instandhaltung in der Zivilluftfahrt und eines günstigen Dollar-Wechselkurses grenzte der Dax-Konzern am ⁠Donnerstag ⁠seine Umsatzprognose für 2026 nach oben ein. "Wir gehen davon aus, dass wir 2026 einen Umsatz von 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro erreichen", erklärte Finanzvorständin Katja Garcia Vila. Bisher hatte MTU ‌einen bereinigten Umsatz zwischen 9,2 und ‌9,7 Milliarden Euro erwartet.

In den ersten neun Monaten steigerte MTU den bereinigten Umsatz um 13 Prozent ⁠auf 7,1 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) kletterte ‌um fünf Prozent auf ⁠gut eine Milliarde Euro. Der bereinigte Gewinn nach Steuern stieg um vier Prozent auf 751 Millionen Euro. Getragen wurde das Wachstum ‌vor allem von der ⁠zivilen Instandhaltung und dem ⁠Ersatzteilgeschäft. Für beide Bereiche hob MTU den Ausblick an. Die Erwartungen für das zivile Seriengeschäft wurden hingegen gesenkt. Unverändert blieb der Ausblick für das Militärgeschäft. Der Auftragsbestand lag Ende September mit 29,8 Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau.

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Elke Ahlswede. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)