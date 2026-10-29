Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Immobilien

Überzeugende GRESB Ergebnisse 2026 für vier Immobilienanlagegefässe von Helvetia Baloise



29.10.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung







Basel, 29. Oktober 2026

Vier Immobilienanlagegefässe von Helvetia Baloise haben 2026 erneut am Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teilgenommen und überzeugende Resultate erzielt. Drei Anlagegefässe wurden mit der Höchstbewertung von 5 Sternen ausgezeichnet. Alle vier Gefässe mit einem kumulierten Anlagevolumen von CHF 5.1 Mrd. wurden erneut mit einem Green-Star ausgezeichnet.

«Die diesjährigen GRESB-Ergebnisse zeigen, dass wir unsere Immobilienportfolios kontinuierlich weiterentwickeln und Nachhaltigkeitsaspekte in unsere Anlageprozesse integrieren. Die Resultate bestätigen unseren langfristigen Ansatz und schaffen Transparenz für unsere Investorinnen und Investoren», sagt Jean-Pierre Valenghi, Head Real Estate, Baloise Asset Management.

Immobilienanlagegefässe der Helvetia Baloise verbessern ihre GRESB-Ergebnisse

Der kotierte Wohnimmobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund (HSPF)* verbesserte seinen GRESB-Score in diesem Jahr von 90 auf 93 von 100 Punkten und bestätigte seine Höchstbewertung von 5 Sternen. Auch der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) steigerte sein GRESB-Ergebnis gegenüber dem Vorjahr von 80 auf 83 Punkte und erreichte 3 Sterne. Die Anlagegruppe Immobilien Schweiz der Helvetia Anlagestiftung* erhöhte ihren GRESB-Score von 89 auf 92 Punkte und erreichte damit erstmals die Höchstbewertung von 5 Sternen. Die Anlagegruppe Immobilien Romandie der Helvetia Anlagestiftung*, die von Edmond de Rothschild Real Estate Investment AG in Genf verwaltet wird, steigerte ihren Score von 90 auf 91 Punkte und bestätigte ihre Bewertung von 5 Sternen.

Die Resultate unterstreichen unseren Ansatz zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in das Immobilienmanagement sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Portfolios. Besonders positiv bewertet wurden die Anlagegefässe in den Bereichen Governance, Risikomanagement und Stakeholder Engagement. Ergänzend wirkten sich Fortschritte im Klimarisikomanagement und in der Transparenz der ESG-Daten positiv auf die Ergebnisse aus.

Gefäss Score1 Rating2 Auszeichnung3 Helvetia (CH) Swiss Property Fund* 93 Punkte ★★★★★ Green-Star Baloise Swiss Property Fund 83 Punkte ★★★ Green-Star Helvetia Anlagestiftung -

Immobilien Schweiz* 92 Punkte ★★★★★ Green-Star Helvetia Anlagestiftung -

Immobilien Romandie* 91 Punkte ★★★★★ Green-Star

1 Der GRESB Score ist ein Wert von 0 bis maximal 100 Punkten und setzt sich aus der Gewichtung von unterschiedlichen Nachhaltigkeitskategorien zusammen.

2 Das GRESB Rating basiert auf dem GRESB Score und seiner Quintilposition im Vergleich zu allen Teilnehmern der jährlichen GRESB Bewertung. 5 Sterne = Top Quintil im globalen Teilnehmerfeld, 1 Stern = unterstes Quintil im globalen Teilnehmerfeld.

3 GRESB zeichnet Immobilienvehikel mit einem Green Star aus, wenn diese einen Score von mehr als 50% der Punkte in den Kategorien Management und Performance erreichen.

Über GRESB

GRESB ist eine unabhängige Organisation, die jährlich einen globalen Nachhaltigkeits-Benchmark für die Immobilienbranche erstellt. 2026 nahmen weltweit über 2000 Immobilienanlagevehikel und 500 Infrastruktur-Assets teil. GRESB liefert Investoren transparente und standardisierte ESG-Benchmark-Ergebnisse sowie Best Practices im Bereich Nachhaltigkeit für Immobilien- und Infrastrukturunternehmen, Fonds und Vermögenswerte.



*Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund, die Anlagegruppe Immobilien Schweiz der Helvetia Anlagestiftung sowie die Anlagegruppe Immobilien Romandie der Helvetia Anlagestiftung qualifizieren nicht als Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug im Sinne der AMAS-Selbstregulierung vom 29. April 2024. Die in diesem Dokument gemachten Ausführungen zu Nachhaltigkeitsaspekten und die dargestellten Kennzahlen führen nicht dazu, dass das Kollektivvermögen im Sinne der AMAS-Selbstregulierung nachhaltig ist oder als nachhaltig verwaltet gilt.

Weitere Informationen

https://www.baloise-asset-management.com/de/institutionelle-anleger/immobilien.html



media.relations@helvetia-baloise.com Medien Corporate Communications Telefon: +41 58 280 70 05

investor.relations@helvetia-baloise.com Analysten Investor Relations Telefon: +41 58 280 89 91

Über Baloise Asset Management AG

Baloise Asset Management AG wurde als Anlageberaterin und Vermögensverwalterin im Jahr 2001 gegründet und verfügt über eine Bewilligung als Fondsleitung. Baloise Asset Management AG ist Teil des Asset Managements der Helvetia Baloise Gruppe. Dieses verantwortet die Verwaltung der Anlageportfolios der Gruppe sowie von institutionellen Kunden, insbesondere Pensionskassen und Sammelstiftungen. Mit über CHF 100 Milliarden verwalteten Vermögen bietet das Asset Management eine breite Palette an Anlagekompetenzen und -lösungen. Dazu zählen insbesondere Multi Asset Strategien, Immobilien sowie Private Markets. Im Rahmen der gruppenweiten Zusammenarbeit im Bereich der umfassenden Vorsorgeplanung profitieren auch private Kundinnen und Kunden von unserer Anlageexpertise.

Über Helvetia Anlagestiftung

Die 1993 gegründete Helvetia Anlagestiftung ist eine Stiftung nach schweizerischem Recht im Sinne von Art. 53g BVG und Art. 80 ff. ZGB, die der Aufsicht der OAK BV unterstellt ist. Sie bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr von Anlegerinnen und Anlegern anvertrauten Vorsorgegelder. Hierfür offeriert sie Anlagegruppen in den Bereichen Immobilien, Hypotheken, Mischgefässe und Wertschriften. Ihr Anlegerkreis besteht aus Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen. Die Anlegerversammlung ist das oberste Organ der Anlagestiftung.

Datenschutzhinweis

Wir verarbeiten Ihre Kontaktdaten (von Ihnen bereitgestellt oder aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Medienverzeichnissen) zum Zweck des Versands unserer Medienmitteilungen und Investor Relations-Informationen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse an der Information von Medienvertretern und Analysten. Sie können sich jederzeit über den Link am Ende dieser Mitteilung vom Newsletter abmelden. Ihre Daten werden dann aus unserer Verteilerliste entfernt. Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an: datenschutz@helvetia-baloise.ch. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.helvetia-baloise.com/datenschutz.

Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Werbedokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen oder Ansprüchen von Anlagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Dieses Dokument kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Fondsleitung übernimmt keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen.

Der Baloise Swiss Property Fund / Helvetia (CH) Swiss Property Fund sind vertragliche Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Immobilienfonds". Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen sind die aktuellen Prospekte mit integriertem Fondsvertrag und das jeweilige Basisinformationsblatt sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne von Artikel 35 des Finanzdienstleistungsgesetzes oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG dar. Der jeweilige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das jeweilige Basisinformationsblatt sowie der Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung oder bei der Depotbank des Baloise Swiss Property Fund, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, sowie für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich angefordert werden.

Der Anlagestiftung können sich Vorsorgeeinrichtungen sowie steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen anschliessen; des Weiteren können sich Personen, die kollektive Anlagen der vorerwähnten Einrichtungen verwalten und von der Eidg. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Anlagestiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen. Ansprüche der Anlagestiftungen dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement sowie der Geschäftsbericht und falls vorhanden Prospekt der Anlagegruppe sind unter https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/home.html abrufbar oder können kostenlos bei der Helvetia Anlagestiftung, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel angefordert werden.



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Baloise Asset Management AG Aeschengraben 21 4002 Basel Schweiz Telefon: +41 58 285 97 37 E-Mail: assetmanagement@baloise.com ISIN: CH0414551033 Valorennummer: 41455103 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2424246

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2424246 29.10.2026 CET/CEST