Ukraine: Tote und Verletzte nach verschiedenen Angriffen

TSCHERNIHIW/KREMENTSCHUK (dpa-AFX) - Bei verschiedenen Angriffen Russlands sind nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. In Tschernihiw im Norden der Ukraine kamen nach Behördenangaben zwei 15-Jährige ums Leben. Verletzt wurden dem städtischen Militärverwaltungschef Dmytro Bryschynskij zufolge 23 weitere Menschen. Er sprach von Terror gegen die Zivilbevölkerung. Der Angriff habe das Zentrum der Stadt getroffen. Zur Art der Attacke machte er zunächst keine Angaben.

In der Industriestadt Krementschuk im Gebiet Poltawa kamen nach Angaben von Militärverwaltungschef Witalij Djakiwnytsch drei Menschen ums Leben. Um medizinische Hilfe hätten 19 Menschen gebeten. Elf seien ins Krankenhaus gebracht worden. Eine Drohne sei in einem mehrstöckigen Wohnhaus eingeschlagen, schrieb Djakiwnytsch bei Telegram.

Auch im Dorf Bilenke im südostukrainischen Gebiet Saporischschja wurde nach Behördenangaben ein 49 Jahre alter Mann durch einen russischen Angriff getötet. Militärgouverneur Mychajlo Semikin zufolge wurden drei weitere Männer zwischen 51 und 75 Jahren verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zur Art des Angriffs machte er zunächst ebenfalls keine Angaben. In Saporischschja sei zudem ein öffentlicher Kleinbus von einer Drohne attackiert worden, wobei ein Mensch verletzt worden sei. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf einen Bus sei eine 56-Jährige verletzt worden, ihr Zustand sei kritisch.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/jha