Umfrage: Mehrheit hält Jugendproteste für gerechtfertigt

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Deutschen empfindet die geplanten Jugenddemonstrationen der Initiative "Gen Z regelt" laut einer Umfrage als gerechtfertigt. 33 Prozent der Befragten einer repräsentativen YouGov-Umfrage halten sie für "eher gerechtfertigt", 21 Prozent für "voll und ganz gerechtfertigt". Ablehnend äußerten sich 28 Prozent der Befragten ("eher nicht gerechtfertigt", "überhaupt nicht gerechtfertigt"). 18 Prozent antworteten nicht oder mit "weiß nicht".

Auf die Frage, ob junge Menschen es heute schwerer als noch vor zehn Jahren hätten, äußerten sich 38 Prozent zustimmend ("eher schwerer", "sehr viel schwerer"). 29 Prozent der Befragten gaben an, dass das Leben der jungen Generation heute genauso leicht oder schwer sei. Junge Menschen hätten es im Gegenteil sogar leichter - davon sind 22 Prozent überzeugt ("eher leichter", "sehr viel leichter"). 13 Prozent enthielten sich oder antworteten mit "weiß nicht".

YouGov befragte am 28. Oktober 4.259 Menschen in Deutschland ab 18 Jahren. Die Ergebnisse seien gewichtet worden und repräsentativ./eub/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Lawrow reist zu G20-Außenministertreffengestern, 15:18 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllengestern, 12:41 Uhr · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen