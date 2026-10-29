US-Wirtschaft gewinnt trotz Iran-Krieg merklich an Schwung

Washington/Berlin, 29. ⁠Okt (Reuters) - Trotz des Iran-Kriegs ist die US-Wirtschaft im Sommer überraschend kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) kletterte im dritten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 3,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für Juli bis September mit 3,2 Prozent ‌gerechnet, nach plus 2,2 Prozent im Frühjahr. "Die US-Wirtschaft bleibt trotz aller Widrigkeiten auf robustem Wachstumskurs", sagte Bastian Hepperle von der Bank Bethmann HAL. "Das ist eine fantastische Entwicklung, aber ⁠keine fantastische Welt." ⁠Denn Künstliche Intelligenz sei ein Wachstumsbooster, der perspektivisch an Schubkraft verliere. "Auch ist die Konsum-Story keine unendliche Geschichte."

Die Ausgaben der US-Verbraucherinnen und Verbraucher zogen im abgelaufenen Quartal annualisiert um 3,8 Prozent an. "Der private Konsum erweist sich weiter als Stütze trotz Inflation, hoher Spritpreise und steigender Zinsen", sagte USA-Experte Stephan Bales von der Förderbank KfW. "Um das Konsumtempo hochzuhalten, können Privathaushalte nicht ‌beständig auf ihre Ersparnisse zurückgreifen", warnte Analyst Hepperle. Nach den ‌Zwischenwahlen zum US-Kongress Anfang November dürfte es kaum neue kostspielige Ausgabenprogramme der Regierung geben. "Auch wegen strafferer Finanzierungsbedingungen ist eine Konjunkturverlangsamung vorgezeichnet."

US-NOTENBANK FED DÜRFTE ZINSEN WEITER ANHEBEN

Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins ⁠am Mittwoch kurz vor den Zwischenwahlen in den USA unverändert gelassen. Der geldpolitische Schlüsselsatz bleibt damit ‌in der Spanne von 3,75 bis 4,00 ⁠Prozent. Am Finanzmarkt rechnen Experten aber fest damit, dass die Währungshüter um Fed-Chef Kevin Warsh zum Jahresende ihre Geldpolitik noch einmal straffen und die Zinsen erhöhen. "Angesichts dieses Wachstums dürfte die US-Notenbank nicht zögern, auf ihrer Gremiensitzung im Dezember eine Leitzinserhöhung zu ‌beschließen", sagte LBBW-Analyst Dirk Chlench mit Blick ⁠auf die BIP-Daten zum Zinsausblick.

Die Fed bezeichnete ⁠die Inflation als "weiter erhöht" - dies sehen Fachleute als Signal für einen künftigen Zinsschritt. Die Fed stellte der US-Wirtschaft ein sehr gutes Zeugnis aus: "Das Produktivitätswachstum ist stark, und die Investitionstätigkeit ist robust", hieß es im Begleittext zum Zinsentscheid.

Nach dem von US-Präsident Donald Trump Ende Februar begonnenen Iran-Krieg haben sich die Energiekosten für Firmen und Verbraucher stark erhöht. Die gestiegenen Lebenshaltungskosten sind auch eines der beherrschenden Themen im US-Wahlkampf. Bei den Kongresswahlen am 3. November könnten Trumps Republikaner ihre knappen Mehrheiten in beiden Parlamentskammern verlieren, im Repräsentantenhaus und ⁠im Senat.

(Bericht vom Lucia Mutikani, Mitarbeit und geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)