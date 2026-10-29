Vertiv: Starkes Wachstum rechtfertigt höhere Kurse

Was bewegt die Aktie?

Vertiv profitiert von der Nachfrage nach Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI), insbesondere für Rechenzentren. Der Auftragseingang hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt und wächst damit noch stärker als der Umsatz. Dieser legt um 61 Prozent zu und unterstreicht damit die starke Geschäftsentwicklung des Unternehmens im Bereich der KI-Infrastruktur.

Auch die Gewinnentwicklung fällt deutlich positiv aus: Der Nettogewinn steigt gegenüber dem Vorjahr um 92 Prozent auf 764 Millionen Dollar. Der unbereinigte Gewinn je Aktie erreicht 1,95 Dollar, nach 1,02 Dollar im Vorjahr. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erzielt Vertiv 2,21 Dollar und übertrifft damit die Erwartung von 1,82 Dollar deutlich.

Vertiv hebt zudem die Jahresprognose erneut deutlich an und erwartet nun einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Dollar. Die Markterwartung liegt bei 14 Milliarden Dollar und damit deutlich unter dem neuen Umsatzausblick des Unternehmens. Beim Gewinn je Aktie stellt Vertiv 7,15 Dollar in Aussicht, was einem Wachstum von 70 Prozent entspricht und ebenfalls klar über der bisherigen Erwartung von 6,70 Dollar liegt.

Die Aktie reagiert mit einem Anstieg von fast 17 Prozent und zählt damit zu den positiven Ausnahmen im zuletzt schwachen Bereich der KI-Infrastruktur. Fonds haben ihre Positionen noch bis in den September hinein ausgebaut, während der Aktienkurs unter Druck stand. Nach dem jüngsten Kursanstieg liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei ungefähr 27, gegenüber rund 24 am Vortag; die Bewertung bewegt sich damit etwa auf dem mittleren Niveau der vergangenen Jahre.

Martins Einschätzung

Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 27 ist angesichts des starken Wachstums günstig. Die Geschäftsentwicklung und die angehobene Jahresprognose rechtfertigen weiteres Bewertungspotenzial. Das Kursziel liegt bei rund 300 Dollar.

Sollte die Aktie im Zuge einer schwachen Gesamtmarktentwicklung in Richtung 230 Dollar fallen, ergibt sich eine attraktive langfristige Einstiegsmöglichkeit.