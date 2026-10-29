Volkswagen rutscht tief in die roten Zahlen

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Thema: E-Mobilität
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Berlin, ⁠29. Okt (Reuters) - Europas größter Autobauer Volkswagen hat im Sommer einen Milliardenverlust eingefahren. Unter dem Strich stand nach Angaben vom Donnerstag ein ‌Minus von 5,8 Milliarden Euro, nach einem Verlust von einer Milliarde Euro vor Jahresfrist. ⁠Der Umsatz ⁠gab zugleich 6,3 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro nach. Volkswagen begründete den Rückgang des Betriebsgewinns vor allem mit Sondereffekten von 7,8 Milliarden Euro im Sommerquartal, von ‌denen eine Abschreibung auf den ‌Porsche-Firmenwert den größten Teil ausmacht. Zudem belasteten aber der wegbrechende Markt in China, der ⁠weltweit zunehmende Preis- und Wettbewerbsdruck und der ‌steigende Anteil margenschwächerer Elektroautos ⁠das Ergebnis.

Seit Jahresbeginn summiert sich der Umsatz auf 233,4 Milliarden Euro, das ist etwas weniger als im Vorjahr. Operativ ‌verdiente Volkswagen ⁠gerade noch 100 Millionen Euro, ⁠nach 5,4 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten 2025. "Das Neunmonats-Ergebnis zeigt deutlich: Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen schnell und entschlossen handeln", sagte Finanzchef Arno Antlitz.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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