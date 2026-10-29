Volkswagen: Trotz Milliardenverlust steigt die Aktie

Was bewegt die Aktie?

Volkswagen erzielt im dritten Quartal einen Umsatz von rund 75 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang um 6,3 Prozent, während der Konzernverlust 5,8 Milliarden Euro erreicht. Sonderbelastungen von 7,8 Milliarden Euro verursachen den hohen Verlust maßgeblich, darunter Abschreibungen auf den Firmenwert von Porsche in Höhe von 6,4 Milliarden Euro.

Auch die weltweiten Auslieferungen entwickeln sich schwach: Volkswagen liefert im dritten Quartal rund 1,9 Millionen Fahrzeuge aus, mehr als 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark fällt der Rückgang in China mit 38,5 Prozent aus. Das China-Geschäft trägt damit wesentlich zur schwachen Absatzentwicklung des Konzerns bei.

Über die ersten neun Monate sinkt der Volkswagen-Absatz in China um mehr als 30 Prozent. Der chinesische Gesamtmarkt schrumpft im selben Zeitraum um rund 21 Prozent, womit Volkswagen weiter Marktanteile verliert. Chinesische Hersteller bieten ihre Fahrzeuge teilweise deutlich günstiger als deutsche Wettbewerber an und passen deren Ausstattung besser an den heimischen Markt an.

Volkswagen will deshalb verstärkt Fahrzeuge aus chinesischer Produktion ins asiatische Ausland exportieren. Wenn dadurch die Auslastung der Produktionsanlagen steigt, könnten sich die Margen verbessern. Parallel setzt der Konzern auf Einsparungen: Der Abbau von 50.000 Stellen ist bereits angekündigt, weitere 50.000 Stellen stehen zur Disposition.

Die niedrige Bewertung bleibt ein Argument für die Aktie, verlangt aber eine genaue Einordnung. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis steigt von zuvor 2,5 auf 3,5, weil die Gewinnerwartungen sinken; der Aktienkurs trägt mit seiner geringen Veränderung kaum dazu bei. Die Bewertung ist damit weiterhin sehr günstig, für eine nachhaltige Verbesserung müssen jedoch auch die Geschäftszahlen steigen.

Charttechnik

Die Volkswagen-Aktie notiert bei rund 70 Euro, nachdem sie längere Zeit darunter gehandelt hat. Vor drei Jahren lag der Kurs noch bei 128 Euro. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung gewinnt die Aktie heute 1,7 Prozent.

Der Kursanstieg trotz schwacher Geschäftszahlen ist ein mögliches Signal für eine Bodenbildung. Wenn diese gelingt, kommen 80 bis 85 Euro als Kursziele infrage. Der Bereich um 65 Euro bildet die Ausstiegsmarke für diesen Handelsansatz.

Martins Einschätzung

Die Geschäftszahlen bleiben sehr schwach, besonders das China-Geschäft verlangt Verbesserungen. Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 3,5 bietet eine sehr günstige Bewertung, zugleich zeigt der Rückgang der Gewinnerwartungen das damit verbundene Risiko.

Die positive Kursreaktion eröffnet dennoch eine spekulative Einstiegsmöglichkeit mit einer überschaubaren Position. Das Szenario setzt eine Bodenbildung voraus und verbindet mögliche Kursziele von 80 bis 85 Euro mit einem konsequenten Ausstieg im Bereich von 65 Euro.