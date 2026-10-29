VW meldet Milliardenverlust im dritten Quartal
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
Wolfsburg (dpa) - Volkswagen ist im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Das Konzernergebnis nach Steuern lag in den Monaten Juli bis September bei minus 5,82 Milliarden Euro, wie der Autokonzern mitteilte.
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