VW meldet Milliardenverlust im dritten Quartal

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
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WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen ist im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Das Konzernergebnis nach Steuern lag in den Monaten Juli bis September bei minus 5,82 Milliarden Euro, wie der Autokonzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte./jwe/DP/men

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