VW so tief in den roten Zahlen wie seit dem Dieselskandal nicht

Europas ⁠größter Autobauer Volkswagen steckt so tief in den roten Zahlen wie seit dem Dieselskandal vor mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr. Eine Abschreibung auf den bilanzierten Firmenwert von Porsche, das wegbrechende Geschäft in China, die Zölle von US-Präsident Donald Trump und die wachsende Beliebtheit margenschwacher Elektroautos brocken dem Konzern ein operatives Minus von 5,9 Milliarden Euro ein, gut viermal so viel wie noch vor einem Jahr. "Die Entwicklungen in unserer Branche zeigen, dass wir keine Zeit zu verlieren haben", sagte Finanzchef ‌Arno Antlitz am Donnerstag.

"Der heute ausgewiesene Verlust von VW ist ein Warnzeichen für die gesamte Branche und Industrie und sollte es auch für die Politik sein", sagte Moritz Kronenberger, Fondsmanager bei Union Investment. Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka Investment sagte, eine Enttäuschung seien die Sonderbelastungen, die sich ⁠nach VW-Angaben im Sommer ⁠auf 7,8 Milliarden Dollar summierten. "Auch wenn sie einmalig sind, schmälern sie das Vertrauen in einen erfolgreichen Turnaround und zeigen, dass die Krise weiter anhält."

Umsatz geht zurück

Den größten Anteil an den Sondereffekten hat eine Abschreibung auf den Porsche-Firmenwert. Dazu kommen Wertberichtigungen in China sowie zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem angestrebten Verkauf des Werks in Osnabrück.

Operativ macht sich die Antriebswende bemerkbar. Hier drückt die steigende Nachfrage nach Elektroautos auf die Marge, vor allem wegen der hohen Kosten für die Batterie. Es dürfte bis ungefähr 2030 dauern, bis das Unternehmen mit Hilfe der neuen Elektroplattform SSP mit Elektroautos genauso viel Geld verdiene wie ‌mit Verbrennern, sagte Antlitz.

Der Umsatz sank im dritten Quartal um 6,3 Prozent auf 75,3 Milliarden ‌Euro. Volkswagen hatte erst im September seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt und dies mit einer Milliardenabschreibung auf die Sportwagentochter Porsche begründet. Für 2026 traut sich der Konzern aus Wolfsburg gerade noch eine operative Umsatzrendite von einem Prozent zu, statt der zuvor angenommenen vier bis 5,5 Prozent.

China als größtest Problem

In China stellt sich Volkswagen nicht auf ⁠eine Erholung ein. 2030 dürfte der Markt mit 19 bis 21 Millionen verkauften Fahrzeugen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2026 liegen, sagte Antlitz. ‌Noch vor drei Jahren hatte Volkswagen allerdings mit einem Gesamtmarkt von 30 Millionen verkauften ⁠Autos in China gerechnet.

Auf Volkswagen könnten davon rund 2,2 Millionen Autos entfallen, wenn der Marktanteil bei elf Prozent bleibe, sagte Antlitz - das wäre gerade einmal etwa halb so viel wie zu den besten Zeiten. Auch andere Autobauer leiden unter dem China-Debakel. Mercedes-Benz kappte wegen der Nachfrageschwäche die Prognose. Der Gewinn bei BYD wuchs langsamer als erwartet.

Gewinn bei Markengruppe progressive mit Audi bricht ein

Antlitz pochte nun auf ‌rasche Erfolge beim Konzernumbau. Schon im kommenden Jahr müsse die Kostenbasis deutlich niedriger ausfallen. ⁠Bei den Investitionen habe sich der Konzern eine Summe von ⁠135 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2027 bis 2031 vorgenommen, das entspreche einer Investitionsquote von rund neun Prozent.

Das geplante Audi-Werk in den USA sei darin noch nicht enthalten. Welche Zugeständnisse die US-Regierung und der Bundesstaat Georgia im Gegenzug für die Investition von rund vier Milliarden Euro gemacht hätten, ließ Antlitz offen. Audi-Chef Gernot Döllner hatte mit seinem Auftritt bei einer Wahlkampfveranstaltung mit US-Präsident Donald Trump scharfe Kritik auf sich gezogen.

Audi wird anders als die Erzrivalen BMW und Mercedes-Benz besonders von den Zöllen Trumps getroffen, weil die Ingolstädter bislang vollständig auf Importe angewiesen sind. In den ersten neun Monaten schrumpfte der Gewinn der Markengruppe Progressive, zu der neben Audi auch die Luxusmarken Lamborghini und Bentley gehören, um gut ein Viertel, die Rendite lag bei gerade noch 2,7 Prozent.

Volkswagen-Chef Oliver Blume hat seinem Konzern einen Sparkurs verordnet und will Zehntausende weitere Stellen streichen. Die Produktion in vier ⁠deutschen Konzernwerken steht zur Disposition. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern sollen im November beginnen. Die IG Metall hat bereits Widerstand gegen die Abbaupläne des Unternehmens angekündigt.