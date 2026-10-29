Wacker Chemie verdoppelt operativen Gewinn

München, 29. ⁠Okt (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie hat im dritten Quartal dank seines Sparprogramms deutlich mehr verdient und seinen Betriebsgewinn nahezu verdoppelt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 217 Millionen Euro ‌nach 112 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Unter dem Strich kehrte das Unternehmen ⁠in die ⁠schwarzen Zahlen zurück und schrieb einen Gewinn von 87 Millionen Euro nach einem Verlust von 82 Millionen Euro vor Jahresfrist.

Der Quartalsumsatz stieg um neun Prozent auf 1,47 Milliarden Euro. Alle Geschäftsbereiche seien gewachsen, erklärte Wacker. Dies sei vor allem ‌auf höhere Preise und teilweise auf gestiegene ‌Absatzmengen zurückzuführen.

Vorstandschef Christian Hartel führte die Entwicklung unter anderem auf das vor einem Jahr eingeleitete Sparprogramm zurück und bestätigte den Ausblick für ⁠Umsatz und Ergebnis. "Wir sind hier voll auf Kurs und werden die ‌Ziele, die wir uns für ⁠das Jahr 2026 gesteckt haben, auch erreichen", erklärte Hartel. Aufgrund dieser Kosten- und Effizienzmaßnahmen will Wacker ab 2028 jährlich über 300 Millionen Euro einsparen und so die Wettbewerbsfähigkeit ‌des Unternehmens stärken. Zudem ⁠hatte Wacker im September angekündigt, bei ⁠seinen Investitionen wählerischer zu werden und die Umsatzrendite damit nach oben schrauben.

"Das wirtschaftliche Umfeld ist für die gesamte Branche nach wie vor herausfordernd", erklärte Hartel weiter. Konjunkturell sei noch keine nachhaltige Trendwende erkennbar. Die Nachfrage aus vielen Abnehmerbranchen wie der Automobil- oder Bauindustrie sei weiterhin verhalten. Für Unsicherheit sorge auch der Konflikt im Nahen Osten.

(Bericht von Jörn Poltz, ⁠redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)