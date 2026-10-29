LBBW Kapitalmärkte Daily
Zinsentscheid der US Fed ohne Überraschung
US Fed hält still
Die Mitglieder des FOMC haben gestern Abend das Zielband für den Tagesgeldsatz bei 3,75 % bis 4,00 % zu belassen. Der Einlagesatz für Überschussreserven (IO-ER) bleibt bei 3,90 %. Im September hatten die Ausschussmitglieder einstimmig eine Zinsanhebung abgenickt. Nun stimmten zwei Notenbanker gegen eine unveränderte Geldpolitik und votierten für eine abermalige Anhebung des Tagesgeldzielbands um 25 Bp. Die Wirtschaft wachse mit starkem Tempo, so die Fed. Die Inflation sei erhöht geblieben. Die heutige Entscheidung rechtfertigte die Fed damit, dass eine Sammlung weiterer Informationen dem Offenmarktausschuss helfen werde, den angemessen geldpolitischen Kurs zur Einhegung der Inflation festzulegen. Notenbankchef Kevin Warsh verzichtete einmal mehr auf eine explizite Forward Guidance. Die Tür für eine Zinsanhebung gegen Jahresende bleibt damit offen. Die Märkte reagierten nur wenig verändert auf die Fed-Entscheidung samt Pressekonferenz.
Warten auf die EZB
Der anstehende Zinsentscheid der EZB und auch die anschließende Pressekonferenz sollten die Einschätzung der Marktakteure zur künftigen Zinsentwicklung nicht maßgeblich verändern. Wir erwarten heute auch keine Zinsänderung. Die jüngsten Äußerungen aus dem EZB-Rat deuteten aber eine klare Tendenz zu einer moderaten Straffung an. Wir rechnen bis zum Frühjahr 2027 mit insgesamt zwei weiteren Zinserhöhungsschritten bzw. mit einem Leitzinsgipfel bei 3 %.
Heute voller DatenkalenderNeben dem EZB-Entscheid stehen heute noch eine Reihe weiterer wichtiger Daten an. So erwarten wir das EWU Wirtschaftsvertrauen für Oktober etwas verbessert bei 98,1 (nach 97,9 im September). Die Hinweise auf eine gewisse Belebung der Konjunktur im Euroraum würden sich damit verdichten. Das Wachstum der US-Wirtschaft im dritten Quartal 2026 erwarten wir etwas beschleunigt bei 2,5 % (Q-Q annualisiert). Der Konsens schätzt allerdings optimistischere 3,0 %. Sollten wir recht behalten, könnten leichte Enttäuschungsreaktionen am Markt erkennbar werden. Bei der US PCE Kernrate im September sind wir d¿accord mit dem Konsens: 3,1 % sollten es hier sein, nach 3,0 % im Vormonat. Die US-Inflationsentwicklung spräche damit weiterhin für eine Zinserhöhung in den USA.
|
Wichtige Hinweise
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin oder -berater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Herausgeber
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllengestern, 12:41 Uhr · onvista
PlusKeine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
PlusBis zu 95 Milliarden US-Dollar
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 25.10.2026