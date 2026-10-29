Zwei Belarussen wegen Sabotageverdachts in Bayern verhaftet

28. Okt (Reuters) - ⁠In Bayern sind einem Medienbericht zufolge zwei Belarussen unter dem Verdacht der versuchten Sabotage für Russland verhaftet worden. Die beiden Männer würden für einen geplanten Brandanschlag bei Nürnberg und einen Brandanschlag in der rumänischen Stadt Brasov verantwortlich gemacht, berichtete der "Spiegel" am Mittwoch und berief ‌sich auf Informationen aus Sicherheitskreisen.

Die Generalstaatsanwaltschaft München bestätigte am Mittwoch, die beiden Männer im Alter von 50 und 39 Jahren seien Anfang Oktober verhaftet worden. Ihnen würden ⁠geplante Brandstiftung und "Agententätigkeit ⁠zu Sabotagezwecken" vorgeworfen. Die Behörde äußerte sich nicht zu der Frage, ob Russland hinter den vorgeworfenen Taten stehe.

Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft erklärte, es bestehe der dringende Verdacht, dass sich die Beschuldigten verabredet hätten, ein Gebäude oder eine Einrichtung der kritischen Infrastruktur im Raum Nürnberg mit Brandbeschleunigern zu entzünden. Die Männer würden verdächtigt, im Auftrag einer ‌fremden Regierung oder Vereinigung gegen Bezahlung gehandelt zu ‌haben. Ziel sei es demnach gewesen, erheblichen Sachschaden zu verursachen, um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden.

Der "Spiegel" berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Tatverdächtigen hätten offenbar geplant, in der Nähe ⁠einer Bahnstrecke und einer Stromtrasse Feuer zu legen.

Dem Behördensprecher zufolge befinden sich die Beschuldigten ‌seit dem 07. Oktober aufgrund eines Haftbefehls ⁠des Amtsgerichts Fürth in Untersuchungshaft im Zusammenhang mit den deutschen Ermittlungen. Parallel sei Auslieferungshaft im Zusammenhang mit einem Strafverfahren in Rumänien angeordnet worden.

Dem "Spiegel" zufolge sollen die beiden Männer in Rumänien in der Nacht zum 14. September an einem ‌Brandanschlag auf einen Industriepark in der Stadt ⁠Brasov beteiligt gewesen sein. Der rumänische ⁠Geheimdienst hatte am Montag mitgeteilt, er habe ein von Russland gesteuertes Sabotage-Netzwerk identifiziert, das für einen Brand auf einem Industriegelände nahe einer staatlichen Rüstungsfirma verantwortlich sein soll. Die Gruppe habe das Feuer im September an einem Industriestandort in Zentralrumänien gelegt.

Die rumänische Staatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität hatte erklärt, sie bemühe sich um die Auslieferung von zwei in Deutschland gefassten Belarussen und einem in Polen inhaftierten Ukrainer. Die Regierung in Bukarest hatte in diesem Zusammenhang am Dienstag den russischen Botschafter einbestellt. Die Regierung ⁠in Moskau hat eine Verantwortung für derartige Fälle in der Vergangenheit wiederholt zurückgewiesen.

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