AKTIE IM FOKUS: Alzchem rutschen ab - 'Marktschätzungen dürften sinken'

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Alzchem sind am Freitag zeitweise prozentual zweistellig abgerutscht auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar. Damit verließen sie ihre Seitwärtstendenz seit dem Sommer nach unten. Am Nachmittag verloren die Papiere des Spezialchemiekonzerns auf dem vorletzten Platz im Nebenwerteindex SDax noch 8,8 Prozent auf 147,40 Euro. Alzchem hatte am Vortag im Zuge der Vorlage von Quartalszahlen die Prognose für 2026 bestätigt. Die Aktien hatten den Handel leicht schwächer beendet.

Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank ließ seine Schätzungen anschließend weitgehend unverändert. Er rechnet aber damit, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) um etwa vier bis fünf Prozent nach unten korrigiert werden, um der beschleunigten Abschreibungsrate in Bezug auf eine neue Nitroguanidin-Anlage Rechnung zu tragen./ajx/mis

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