ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Axa auf 53,50 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 52,50 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Philip Kett schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Wachstumstrend bei dem Versicherungskonzern aus seiner Sicht beruhigend und verlässlich ist. Die Aktien blieben von den Sorgen, die den breiteren Markt in Frankreich umtrieben, nahezu unberührt. Dies mache sie zu einem "sicheren Hafen" für französische Investoren. Der Abschlag zu vergleichbaren Unternehmen bleibe weiterhin unberechtigt./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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