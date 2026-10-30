ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Evotec auf 5 Euro - 'Speculative Risk'

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec nach einer Anpassung des Bewertungsmodells vor den endgültigen Zahlen von 10 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston wies in einem am Freitag vorliegenden Kommentar mit dem Stempel "Speculative Risk" allerdings auf erhöhte Risiken bei einem Investment in den Wirkstoffforscher hin. Er bleibt grundsätzlich aber optimistisch, weil er 2027 mit deutlich geringeren Verlusten und 2028 mit einer deutlichen Profitabilität rechnet./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / EDT

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Evotec

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Alphabet bremst Nasdaq-Erholungsrally ausgestern, 12:29 Uhr · dpa-AFX
Alphabet bremst Nasdaq-Erholungsrally aus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"gestern, 12:55 Uhr · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen