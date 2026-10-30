Anthropics Verluste sind Nebensache – wortwörtlich

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Moderne Bilanzierungstechniken muten wie arkanes Wissen an. Stellenweise führt das zu verwirrenden Zahlen, wie etwa Anthropics gigantischen Verlusten.

Im mittlerweile veröffentlichten Wertpapierprospekt für den Börsengang erklärt der Anbieter des KI-Modells Claude, im ersten Halbjahr einen dicken Verlust eingefahren zu haben, und zwar satte 80 Milliarden US-Dollar, fast doppelt so viel wie im gesamten Jahr 2025.

Nur: Es gibt Verluste und „Verluste“. Tatsächlich handelt es sich um Wertberichtigungen in den Verbindlichkeiten Anthropics. Vergleichbare Defizite entstanden beispielsweise bei Vonovia 2023.

Die Zinsen stiegen damals wegen der Inflation sprunghaft, umgekehrt sank damit der abgezinste Wert künftiger Mieteinnahmen, und dementsprechend Vonovias Portfolio an Immobilien. So gingen, auf dem Papier, Milliarden verloren.

Bei Anthropic wiederum geht es um Finanzierungselemente aus den frühen Tagen des Konzerns. Diese sogenannten „Promissory Notes“ sind im Prinzip Wandelanleihen. Anthropic kassierte Geld von seinen Kapitalgebern, als eine Art Darlehen, jedoch mit der Option der Umwandlung in Aktien. Solche Umwandlungen fanden auch schon statt.

Weil bisher alle Finanzierungsrunden in satten Bewertungsaufschlägen für Anthropic endeten, stieg der Wert dieser Scheine, die buchhalterisch wie Verbindlichkeiten behandelt werden. Die Summen, die Anthropic ursprünglich mal damit einnahm, sind auch deutlich geringer.

In gewisser Hinsicht profitabel

Trotzdem muss der KI-Konzern diese Verbindlichkeiten im Wert berichtigen. Resultat des Ganzen: Auf dem Papier verliert Anthropic Unsummen. Ein Blick in die Kapitalflussrechnung zeigt sich etwas ganz anderes: Anthropic hat in den ersten sechs Monaten 2026 sogar eine ganz nette Summe tatsächlich eingenommen, wie der operative Cashflow zeigt.

Auch der operative Profit ist schon positiv, wenn Aktienbasierte-Bezahlungen herausgerechnet werden. Auf dem Weg zur richtigen Profitabilität sind das schonmal wichtige Schritte.

Darum sind die Verluste Nebensache, wegen eines anderen Grunds sogar wortwörtlich. Viel wichtiger nämlich wird, ob das Wachstum ausreicht für die zahllosen Verpflichtungen, die wirklich Geld kosten werden.

Die wichtigsten Zahlen finden sich im Anhang

Um einen Überblick dazu zu bekommen, muss man es erstmal in den Anhang des 335 Seiten starken Prospekts schaffen (Seite F-58). Dort listet der Konzern die unkündbaren Vereinbarungen für künftige Dienstleistungen auf. Praktisch geht es dabei fast nur um eingekaufte Rechenkraft.

2027 etwa sind dafür elf Milliarden Dollar vorgesehen, bis nach 2030 summieren sich diese Kosten auf 54,5 Milliarden Dollar auf. Doch Vorsicht: Laut Anthropic sind das nur die „minimalen Zahlungen“, die kommen werden. Insgesamt, ergänzt das KI-Unternehmen, belaufen sich die bislang vereinbarten Fixkosten auf 265,6 Milliarden Dollar.

Und auch das ist noch nicht alles. „Yahoo Finance“ etwa kalkulierte jüngst, dass Anthropic vier große unkündbare Deals eingegangen ist, die etwa 430 Milliarden Dollar groß sind. Zusammen mit etwas flexibleren Vereinbarungen komme der Konzern bereits auf 637 Milliarden Dollar, die verplant sind.

Claude haben wir natürlich auch gefragt, wie groß die Verpflichtungen auf der Kostenseite sind. Der Chatbot sagt: Über die zahllosen Deals hinweg steht die kaum greifbare Summe von bis zu 807 Milliarden Dollar im Raum.

Brachiales Wachstum muss weitergehen

Klar, hier geht es um Kosten, die zum Teil über ein Jahrzehnt in der Zukunft liegen. Trotzdem: Anthropic muss weiter wachsen. Im ersten Halbjahr machten die Kosten für Rechenkraft 54 Prozent der Umsätze aus.

Schätzungen gehen davon aus, dass Anthropic jährlich wohl im Schnitt 66 Milliarden US-Dollar für Rechenleistung ausgeben dürfte. Allein das heißt, dass die Umsätze auf 122,2 Milliarden Dollar steigen müssen, wenn Anthropic das Verhältnis wahren will. Reuters errechnete wiederum, dass es sogar 177 Milliarden Dollar sein müssen.

Momentan erzielt Anthropic einen annualisierten Umsatz von 65 Milliarden. Der Konzern muss also weiter in atemberaubendem Tempo wachsen, damit die Rechnung am Ende aufgeht.

Vielleicht will Anthropic auch gar nicht, dass Anleger zu sehr darüber nachdenken. Im Börsenprospekt lässt Anthropic die Felder, in denen genau diese Kosten kumuliert aufgeschlüsselt werden sollten, nämlich einfach leer.

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