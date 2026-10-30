APA ots news: Leichtes Wachstum im III. Quartal 2026

dpa-AFX · Uhr
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    Wien (APA-ots) - Die österreichische Wirtschaftsleistung stieg laut  
aktueller 
Schnellschätzung des WIFO im III. Quartal 2026 gegenüber dem 
Vorquartal um real 0,2%. Damit wurde nach dem Rückgang im II. Quartal 
wieder ein leichtes Wachstum verzeichnet. Die Industrie entwickelte 
sich verhalten, in den Dienstleistungsbereichen verlief die 
Konjunktur mehrheitlich gut, die Bauwirtschaft blieb hingegen 
schwach. Investitionen und Außenhandel lieferten leicht positive 
Impulse. 

Die wirtschaftliche Dynamik verlief im III. Quartal 2026 leicht 
positiv. Gemäß ersten Berechnungen stieg das BIP real um 0,2% 
gegenüber dem Vorquartal (saison- und kalenderbereinigt). Im 
Vorjahresvergleich bedeutet dies einen Zuwachs von +0,6% gegenüber 
dem III. Quartal 2025. 

Damit setzte sich die konjunkturelle Erholung, nach einer 
Unterbrechung im II. Quartal 2026 (-0,1% nach +0,3% im I. Quartal 
2026) fort. Die Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E) lieferte 
zuletzt wenig Impulse, die Wertschöpfung stagnierte im III. Quartal 
im Vergleich zum Vorquartal nahezu. In der Bauwirtschaft setzte sich 
die schwache Dynamik fort, die Wertschöpfung ging leicht zurück (-0,2 
%). 

Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf 
der WIFO-Website 

Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der 
vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO 
-Website 

Die Dienstleistungen entwickelten sich heterogen. Während die 
Wertschöpfung in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen ( 
ÖNACE 2008, Abschnitte M und N) stagnierte (-0,1%), wirkten die 
Bereiche Information und Kommunikation, Finanz- und 
Versicherungsleistungen sowie Grundstücks- und Wohnungswesen 
dynamischer (ÖNACE 2008, Abschnitte J bis L; +0,9%). Im Bereich 
Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie (ÖNACE 2008, Abschnitte 
G bis I) expandierte die Wertschöpfung leicht (+0,2%). 

Spiegelbildlich zu den konsumnahen Dienstleistungen verlief auch 
die private Konsumnachfrage zögerlich (+0,0%). Der öffentliche Konsum 
zeigte sich zuletzt schwächer (-0,2%). 

Die Bruttoanlageinvestitionen wurden hingegen gegenüber dem 
Vorquartal um 0,2% ausgeweitet. Auch der Außenhandel lieferte leicht 
positive Impulse. Im Vorquartalsvergleich stiegen die Exporte um 0,3% 
, die Importe gingen um 0,2% zurück. 

Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen 
Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website 

Weitere Information 

Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das 
vergangene Quartal. Sie baut auf die Quartalsrechnung von Statistik 
Austria auf und umfasst das BIP sowie Komponenten in der Form von 
saison- und kalenderbereinigten (gemäß Eurostat) Veränderungsraten 
gegenüber dem Vorquartal. 

Am 3. Dezember 2026 werden von Statistik Austria die 
Quartalsdaten für das BIP und die Hauptaggregate für das III. Quartal 
2026 auf Basis vollständigerer Daten veröffentlicht. 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Freitag, dem 30. Oktober 2026, zwischen 10 und 12 
   Uhr, an Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, Tel. (1) 798 26 01 - 245, 
   marcus.scheiblecker@wifo.ac.at . 

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INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0014    2026-10-30/09:00
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