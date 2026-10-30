AstraZeneca mit Milliarden-Sparprogramm
30. Okt (Reuters) - Mit einem milliardenschweren Umbauprogramm will sich AstraZeneca für die Stärkung seiner Produkt-Pipeline fit machen. Das Programm solle Einsparungen von rund 1,5 Milliarden Dollar bringen und bis Ende 2029 weitgehend abgeschlossen sein, teilte der britisch-schwedische Pharmakonzern am Freitag mit. Dabei rechne das Unternehmen mit Restrukturierungskosten von bis zu zwei Milliarden Dollar. Ob der Plan auch einen Stellenabbau beinhaltet, teilte AstraZeneca nicht mit. An seinem Ausblick für 2026 hielt der Pharmakonzern fest.
Der britische Konkurrent GSK hatte im Juli ebenfalls ein Milliarden-Sparprogramm angekündigt, um Mittel für die Medikamentenentwicklung freizusetzen.
(Bericht von Pushkala Aripaka, bearbeitet von Olaf Brenner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)