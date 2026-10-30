AstraZeneca mit Milliarden-Sparprogramm

30. ⁠Okt (Reuters) - Mit einem milliardenschweren Umbauprogramm will sich AstraZeneca für die Stärkung seiner Produkt-Pipeline fit machen. ‌Das Programm solle Einsparungen von rund 1,5 Milliarden Dollar bringen ⁠und ⁠bis Ende 2029 weitgehend abgeschlossen sein, teilte der britisch-schwedische Pharmakonzern am Freitag mit. Dabei rechne das Unternehmen ‌mit Restrukturierungskosten von ‌bis zu zwei Milliarden Dollar. Ob der Plan auch einen ⁠Stellenabbau beinhaltet, teilte AstraZeneca nicht ‌mit. An ⁠seinem Ausblick für 2026 hielt der Pharmakonzern fest.

Der britische Konkurrent GSK hatte im ‌Juli ⁠ebenfalls ein Milliarden-Sparprogramm angekündigt, ⁠um Mittel für die Medikamentenentwicklung freizusetzen.

(Bericht von Pushkala Aripaka, bearbeitet von Olaf Brenner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)