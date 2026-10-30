BA: Chancen für Ausbildungssuchende weiter verschlechtert

Berlin, ⁠30. Okt (Reuters) - Die Chancen für junge Menschen auf dem deutschen Ausbildungsmarkt haben sich im abgelaufenen Beratungsjahr weiter verschlechtert. Aufgrund ‌der schwachen Konjunktur sank die Zahl der gemeldeten betrieblichen Ausbildungsangebote im Vergleich ⁠zum Vorjahr ⁠um 31.000 auf 453.000, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag mitteilte. Zudem stieg die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber leicht um 3000 ‌auf 447.000. Davon hätten ‌40 Prozent eine Berufsausbildung begonnen. Das sei der geringste Wert seit der Wiedervereinigung.

Ende ⁠September waren den Angaben zufolge 46.000 ‌Bewerberinnen und Bewerber noch ⁠unversorgt, 6000 mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig blieben 48.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Die BA verwies neben der ‌wirtschaftlichen Lage auf ⁠große sogenannte Passungsprobleme, die ⁠einen Ausgleich erschwerten. Besonders schwer fiel demnach die Besetzung von Stellen in Lebensmittel- und Metallberufen, im Bau- und Gastronomiegewerbe sowie im Berufskraftverkehr.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)