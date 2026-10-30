BA-Chefin Nahles dämpft Hoffnung auf rasche Besserung am Arbeitsmarkt

- von ⁠Holger Hansen

Berlin, 30. Okt (Reuters) - Trotz einer leicht anziehenden Konjunktur kommt der Arbeitsmarkt in Deutschland nicht in Schwung. Die Zahl der Arbeitslosen ging im Oktober schwächer als für die Jahreszeit üblich um 40.000 auf 2,955 Millionen ‌zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg weiter mitteilte. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent. Im ⁠Vergleich zum ⁠Oktober 2025 waren 44.000 Menschen mehr ohne Job. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen reichten für eine Besserung noch nicht aus, sagte BA-Chefin Andrea Nahles.

Sie zeigte sich zurückhaltend bei der Frage, wann das leichte Wirtschaftswachstum auch den Arbeitsmarkt mit sich ziehen könnte. "Wir wissen es nicht genau", räumte ‌Nahles ein. Normalerweise reagiere der Jobmarkt mit ‌einer Verzögerung von sechs bis neun Monaten auf eine wirtschaftliche Erholung. Allerdings sei unklar, ob der gegenwärtige Aufschwung stabil und selbsttragend sei: "Ich bin da ⁠etwas vorsichtig geworden."

Zuvor hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass die Wirtschaft im ‌Sommer weiter gewachsen sei. Das ⁠Bruttoinlandsprodukt stieg von Juli bis September um 0,2 Prozent zum Vorquartal und damit doppelt so stark wie von Experten erwartet.

Die anhaltende Schwäche zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt auch bei der Beschäftigung ‌und der Kräftenachfrage. Die Zahl ⁠der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sank nach jüngsten ⁠Daten vom August im Jahresvergleich um 45.000. Die bei der BA gemeldeten offenen Stellen lagen im Oktober mit 654.000 auf einem "niedrigen Niveau", wie Nahles sagte. Das Instrument der konjunkturellen Kurzarbeit wurde zwar seltener genutzt, lag im August mit 98.000 Personen aber weiter auf einem leicht erhöhten Niveau. Ähnlich negativ wie die Entwicklung am Arbeitsmarkt fiel die parallel vorgestellte Bilanz für den Ausbildungsmarkt aus.

(Bericht von ⁠Holger Hansen, redigiert von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)