BA: Herbstbelebung am Arbeitsmarkt bleibt schwach

Berlin, ⁠30. Okt (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober schwächer als für ‌die Jahreszeit üblich um 40.000 auf 2,955 Millionen gesunken. Die ⁠Arbeitslosenquote ⁠fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg weiter ‌mitteilte. Saisonbereinigt stieg ‌die Zahl der Arbeitslosen hingegen um 4000. Im Vergleich zum ⁠Vorjahresmonat waren 44.000 Menschen mehr ‌ohne Job.

"Die ⁠wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für eine Besserung am Arbeitsmarkt nach wie vor nicht ausreichend", ‌sagte ⁠BA-Chefin Andrea Nahles. Der ⁠Rückgang der Arbeitslosigkeit falle für einen Oktober vergleichsweise schwach aus.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)