BASF reagiert mit Unverständnis auf Evonik-Absage

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠30. Okt (Reuters) - Der Chemiekonzern BASF hat mit Unverständnis auf die Ablehnung seines ‌nachgebesserten Übernahmeangebots durch Evonik reagiert. Es sei nicht ⁠nachvollziehbar, ⁠dass der Vorstand der Essener angesichts der attraktiven Offerte von 24,00 Euro je Aktie ‌nicht zu Verhandlungen ‌bereit sei, teilte BASF am Freitag mit. Der ⁠Preis entspreche einem Aufschlag ‌von rund ⁠39 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs. Zudem verwies der Ludwigshafener Konzern ‌auf ⁠seine umfangreichen Zusagen für ⁠die Beschäftigten und Standorte.

(Bericht von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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