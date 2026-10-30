BASF reagiert mit Unverständnis auf Evonik-Absage
Frankfurt, 30. Okt (Reuters) - Der Chemiekonzern BASF hat mit Unverständnis auf die Ablehnung seines nachgebesserten Übernahmeangebots durch Evonik reagiert. Es sei nicht nachvollziehbar, dass der Vorstand der Essener angesichts der attraktiven Offerte von 24,00 Euro je Aktie nicht zu Verhandlungen bereit sei, teilte BASF am Freitag mit. Der Preis entspreche einem Aufschlag von rund 39 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs. Zudem verwies der Ludwigshafener Konzern auf seine umfangreichen Zusagen für die Beschäftigten und Standorte.
(Bericht von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)