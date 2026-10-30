Bayer: Erstmals seit Supreme-Court-Entscheid Glyphosat-Fall gewonnen
Frankfurt, 30. Okt (Reuters) - Im Milliarden-Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat hat Bayer nach eigenen Angaben erstmals seit einem wichtigen Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA einen Fall gewonnen. Ein Gericht in Missouri habe für Bayer entschieden, erklärte der Konzern, der vor Jahren den Glyphosat-Hersteller Monsanto übernommen hatte. Der Oberste Gerichtshof (Supreme Court) hatte im Juni 2026 zugunsten von Bayer entschieden, dass Klagen wegen unzureichender Warnhinweise auf Basis des Rechts einzelner US-Bundesstaaten unter bestimmten Umständen durch Bundesrecht ausgeschlossen sind.
(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)