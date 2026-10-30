Bayer: Erstmals seit Supreme-Court-Entscheid Glyphosat-Fall gewonnen

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Frankfurt, ⁠30. Okt (Reuters) - Im Milliarden-Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat hat Bayer nach eigenen ‌Angaben erstmals seit einem wichtigen Urteil des Obersten ⁠Gerichtshofs ⁠der USA einen Fall gewonnen. Ein Gericht in Missouri habe für Bayer entschieden, erklärte der ‌Konzern, der vor ‌Jahren den Glyphosat-Hersteller Monsanto übernommen hatte. Der Oberste ⁠Gerichtshof (Supreme Court) hatte im ‌Juni 2026 ⁠zugunsten von Bayer entschieden, dass Klagen wegen unzureichender Warnhinweise auf Basis des ‌Rechts ⁠einzelner US-Bundesstaaten unter ⁠bestimmten Umständen durch Bundesrecht ausgeschlossen sind.

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bayer
Supreme

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"gestern, 12:55 Uhr · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen