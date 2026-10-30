Bayer: Erstmals seit Supreme-Court-Entscheid Glyphosat-Fall gewonnen

Frankfurt, ⁠30. Okt (Reuters) - Im Milliarden-Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat hat Bayer nach eigenen ‌Angaben erstmals seit einem wichtigen Urteil des Obersten ⁠Gerichtshofs ⁠der USA einen Fall gewonnen. Ein Gericht in Missouri habe für Bayer entschieden, erklärte der ‌Konzern, der vor ‌Jahren den Glyphosat-Hersteller Monsanto übernommen hatte. Der Oberste ⁠Gerichtshof (Supreme Court) hatte im ‌Juni 2026 ⁠zugunsten von Bayer entschieden, dass Klagen wegen unzureichender Warnhinweise auf Basis des ‌Rechts ⁠einzelner US-Bundesstaaten unter ⁠bestimmten Umständen durch Bundesrecht ausgeschlossen sind.

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)