Berliner Linke entscheidet über Koalitionsverhandlungen

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BERLIN (dpa-AFX) - Sechs Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus entscheidet die Berliner Linke am Samstag über den Start von Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD. Auf einem Parteitag im Stadtteil Lichtenberg (ab 10.00 Uhr) wird eine klare Mehrheit für das Vorhaben erwartet, die anderen beiden Parteien hatten bereits in der Vorwoche zugestimmt. Passiert das auch bei der Linken, sollen die Dreier-Koalitionsgespräche direkt am Montag beginnen.

Bei der Berlin-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Dahinter folgen die CDU (18,8 Prozent), die AfD (16,3 Prozent), die Grünen (14,3 Prozent) und die SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren. Gelingt die Bildung einer rot-grün-roten Koalition, könnte Linke-Fraktionschefin Elif Eralp erste Regierende Bürgermeisterin ihrer Partei in Berlin werden./kr/DP/zb

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