Bundesagentur gibt Arbeitsmarktzahlen für Oktober bekannt

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NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft wächst, die Prognosen auch für den Arbeitsmarkt werden allmählich wieder etwas optimistischer. Doch wie schnell kommt die Besserung tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt an? Die Bundesagentur für Arbeit legt am Freitag ihre Oktober-Statistik vor und wird darin zeigen, wie die aktuelle Lage bei Arbeitslosigkeit und bei der Beschäftigung aussieht.

Normalerweise sinkt die Arbeitslosigkeit im Oktober, weil üblicherweise eine gewisse Herbstbelebung zum Tragen kommt. Im September war die Zahl der Arbeitslosen mit 2,994 Millionen knapp unter die Marke von drei Millionen gerutscht. Arbeitsmarktexperten erwarten einen weiteren, saisonal bedingten Rückgang, der aber moderat ausfallen werde.

Blick auf den Ausbildungsmarkt

Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles, will diesmal auch einen detaillierten Blick auf die Situation auf dem Ausbildungsmarkt werfen. Ein Großteil der Verträge für das neue Ausbildungsjahr ist inzwischen unter Dach und Fach, dennoch wird weiter vermittelt. Zuletzt hatten sich Probleme aufgetan - entweder waren passende junge Leute regional zu weit entfernt, oder ihre Qualifikation passte nicht zur Lehrstelle. So blieben Stellen unbesetzt, aber auch Bewerber unversorgt./dm/DP/jha

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