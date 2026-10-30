Vorbörse 30.10.2026

Dax dürfte nachgeben – Amazon und Intel belasten Börsen

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien dürften am Freitag den Dax in seiner bisher erfolgreichen Woche etwas ausbremsen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 25.991 Punkte.

Die Ölpreise steigen wieder. In New York hatten am Vorabend nach Börsenschluss aus dem Techsektor Amazon und Intel mit ihren Quartalsbilanzen enttäuscht. Gemessen an der vorbörslichen Indikation deutet sich ein Wochenplus von 3,2 Prozent an, Quartalszahlen und unveränderte Leitzinsen der Notenbanken hatten für etwas Rückenwind gesorgt. Im Blick stehen am Freitag Inflationsdaten aus Deutschland.

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USA: Verluste

Die jüngste Erholungsrally an der Nasdaq-Börse hat am Donnerstag wieder einen deutlichen Rückschlag bekommen. Der Google-Mutterkonzern Alphabet heizte die Sorgen vor exzessiven KI-Ausgaben wieder an und trug so maßgeblich dazu bei, dass der Nasdaq 100 um 1,4 Prozent fiel. Auch im Softwarebereich und vom südkoreanischen Samsung-Konzern gab es in der Tech-Branche schlechte Nachrichten.

Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Dow Jones Industrial fiel um 0,3 Prozent. Laut den Experten von Index-Radar gab Alphabet mehr für Investitionen aus, als das laufende Geschäft im Quartal an Geld einbrachte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.342- 0,25 Prozent
S&P 5007.720- 0,30 Prozent
Nasdaq 10029.402+ 1,38 Prozent

Asien: Überwiegend Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Die enttäuschenden Zahlen von Amazon und Intel haben auch in Asien die Stimmung belastet. Der japanische Nikkei 225 büßte zuletzt 2,1 Prozent ein. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten um 1,3 Prozent während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,5 Prozent zulegte.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22563.290- 2,12 Prozent
Hang Seng23.298+ 1,48 Prozent
CSI 3003.989- 1,30 Prozent
Kospi5.730- 3,48 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future122,40+ 0,03 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,33- 0,241 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,93- 0,064 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1185+ 0,05 Prozent
Dollar in Yen157,60- 0,07 Prozent
Euro in Yen176,28- 0,10 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent116,36 Dollar+ 1,48 Dollar
WTI103,23 Dollar+ 1,23 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 94 (95) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT WACKER CHEMIE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 85 (104) EUR

- BOFA HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 176 (168) EUR - 'NEUTRAL'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 77 (74) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT AIXTRON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 42 (44) EUR

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.10.2026heute · 05:10 Uhr · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 30.10.2026heute · 05:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 53 (44) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 230 (210) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT AIXTRON AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 42 EUR

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 45 (42) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 118 (124) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 80 (85) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 210 (200) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 5 (10) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 32,80 (31,70) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/DEUTSCHE BANK SENKT WACKER CHEMIE AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 75 (84) EUR

- WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGER DRUCK AUF 1,20 (1,50) EUR - 'HALTEN'

(mit Material von dpa-AFX)

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