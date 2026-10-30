Frankfurt, 30. ⁠Okt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge schwächer starten. Eine Reihe positiv aufgenommener Bilanzen und Erleichterung über die Zinspause der Europäischen Zentralbank hatten den Index ‌am Donnerstag angetrieben: Er stieg um 1,3 Prozent auf 26.039 Punkte. Sorgen wegen steigender Kosten für Künstliche Intelligenz nach ⁠enttäuschenden Zahlen ⁠des Google-Mutterkonzerns Alphabet belasteten hingegen die US-Börsen. Auch in Asien warfen Anleger am Freitag Technologiewerte aus den Depots. Überraschend hohe Kosten für den Bau neuer KI-Rechenzentren belasteten die Bilanz von Amazon.

Am Freitag stehen hierzulande Wirtschaftsdaten im Fokus. Von ‌Reuters befragte Volkswirte erwarten für das dritte ‌Quartal ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von nur noch 0,1 Prozent. Im Frühjahr war die Wirtschaft mit 0,3 Prozent weit stärker gewachsen. ⁠Die hohe Inflation in Deutschland dürfte unterdessen im Oktober etwas ‌abgeflaut sein - auch dank des ⁠staatlich verordneten Tankrabatts. Experten erwarten, dass die Teuerungsrate auf 3,0 Prozent gesunken ist.

• Bei den Unternehmen legen unter anderem Puma, Fuchs und Hella Zahlen vor.

• Die ‌japanische Notenbank hat den Leitzins ⁠unverändert bei 1,25 Prozent belassen, ⁠aber zugleich eine baldige weitere Straffung der Geldpolitik signalisiert.

• Ein Sicherheitsvorfall bei der weltgrößten Kryptowährungsbörse Binance hat einen geschätzten Schaden von 6,3 Milliarden Dollar verursacht. Nach Einschätzung von Analysten könnte dies der größte Krypto-Diebstahl der Geschichte sein.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 26.039,68

EuroStoxx50 6.207,07

EuroStoxx50-Future 6.221,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 52.342,56 -0,2%

Nasdaq

S&P 500 7.720,39 -0,3%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 63.156,17 -2,3%

Shanghai 3.630,96 -0,6%

Hang Seng 23.356,55 +1,7%

(Bericht von Anika Ross, ⁠redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)