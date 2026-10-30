Dax gibt leicht nach – Puma an MDax-Spitze

Höhere Ölpreise sowie schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag etwas belastet. Am Vorabend nach US-Börsenschluss hatten die vielbeachteten Technologiekonzerne Amazon und Intel mit ihren Quartalszahlen enttäuscht. Im Blick stehen am Nachmittag Inflationsdaten aus Deutschland.

Der Dax sank in der ersten Handelsstunde um 0,1 Prozent auf 26.013 Punkte, nachdem er tags zuvor das höchste Niveau seit Anfang September erreicht und am Ende ein Plus von 1,3 Prozent verzeichnet hatte. Damit deutet sich für den Dax ein Wochengewinn von rund drei Prozent an.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Freitagmorgen um 0,3 Prozent auf 30.693 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,4 Prozent.

Puma-Aktie auf Mehrmonatshoch

Die Aktien von Puma sind am Freitag nach Quartalszahlen auf das höchste Niveau seit Mitte August gesprungen. Zuletzt legten sie um 6,5 Prozent zu und befanden sich damit an der MDax-Spitze.

Analysten sprachen von einem durchwachsenen dritten Quartal des Sportartikel- und Lifestyle-Konzerns. Laut der DZ Bank dürften aber die erstaunlich starke Umsatzentwicklung in der Region Asien/Pazifik, das Wachstum in den Kategorien Running und Training sowie der Rückgang der Vorräte für gute Stimmung sorgen.

SFC Energy gibt Gewinne ab

Eine Anhebung der Prognose nach Geschäftszahlen hat die Aktien von SFC Energy am Freitag letztlich nicht vorwärts gebracht. Nach einem Fehlausbruch zum Auftakt bis auf gut 19 Euro gaben die Papiere des Brennstoffzellenspezialisten ihre Gewinne rasch ab. Zuletzt notierten sie rund ein Prozent schwächer und kosteten 18,16 Euro.

Ein Händler sprach von starken Zahlen des SDax-Unternehmens. Allerdings habe das Management auf ein deutlich schwächeres Margenprofil im Schlussquartal hingewiesen, begründete er den Kursdreh am Morgen.

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