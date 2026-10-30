Dax rutscht unter 26.000 Punkte - Tech-Bilanzen trüben Stimmung

Frankfurt, 30. ⁠Okt (Reuters) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag eingetrübt. Der Dax verlor im frühen Handel 0,4 Prozent auf 25.912 Punkte, nachdem er am Donnerstag die 26.000-er Marke zurückerobert hatte. ‌Die Sorge über hohe Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) treibt die Anleger weltweit um. Anleger warfen nach enttäuschenden Zahlen der ⁠US-Konzerne Amazon ⁠und Intel Technologieaktien aus den Depots, vor allem asiatische Börsen gerieten unter Druck. Im Dax verloren Papiere von Infineon rund vier Prozent, bei den Nebenwerten fielen Suss Microtec und Siltronic um je mehr als fünf Prozent. "Die Märkte müssen derzeit ‌mehrere Belastungsfaktoren gleichzeitig verarbeiten: enttäuschende Tech-Zahlen, ‌robuste US-Konjunkturdaten, höhere Inflationssignale und geopolitische Risiken", sagte Kyle Rodda, Marktanalyst bei capital.com.

Nervosität herrschte auch im Kryptosektor. Hacker haben 6,3 Milliarden Dollar ⁠von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, gestohlen. Laut Analysten handelt ‌es sich um den bislang ⁠größten Krypto-Hack. Bitcoin rutschte zeitweise um mehr als drei Prozent ab. Auch ein Anstieg der Ölpreise machte die Investoren risikoscheuer.

Im Fokus der Anleger hierzulande stehen Wirtschaftsdaten. Von ‌Reuters befragte Volkswirte erwarten für ⁠das dritte Quartal ein Plus ⁠beim Bruttoinlandsprodukt von nur noch 0,1 Prozent. Die hohe Inflation in Deutschland dürfte unterdessen im Oktober etwas abgeflaut sein.

Aktien von Bayer legten 3,7 Prozent zu und waren größter Dax-Gewinner. Im Milliarden-Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat hat der Konzern nach eigenen Angaben erstmals seit einem wichtigen Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA einen Fall gewonnen.

(Bericht von Anika Ross, ⁠redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)