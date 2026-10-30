Dax schwächelt nach Gewinnserie - Gold sinkt auf 52-Wochen-Tief

Nach starken Vortagen und einer zwischenzeitlichen Rückeroberung der 26.000-Punkte-Marke hat der Dax zum Wochenausklang wieder nachgegeben. Die Quartalsbilanzen großer US-Tech-Konzerne führten dabei bei einigen Einzelwerten des deutschen Markts für deutliche Kursrückgänge. Inflations- und Zinsängste, ausgelöst durch weiter steigende Ölpreise, belasteten indes die Preise für Edelmetalle merklich.

Der Dax schloss letztlich 0,85 Prozent im Minus bei 25.818 Punkten, nachdem er tags zuvor das höchste Niveau seit Anfang September erreicht und am Ende ein Plus von 1,3 Prozent verzeichnet hatte. Damit ergibt sich für den deutschen Leitindex ein Wochengewinn von 2,5 Prozent. Für den Monat Oktober steht ein Aufschlag von gleichfalls 2,5 Prozent zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel am Freitag um 1,06 Prozent auf 30.472 Zähler.

Höhere Ölpreise sowie schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien haben dem deutschen Aktienmarkt am Freitag einen Dämpfer verpasst. Für Belastung sorgte vor allem eine allgemeine Schwäche des Technologiesektors, nachdem US-Schwergewichte wie Amazon und Intel mit ihren Quartalsbilanzen und Ausblicken enttäuscht hatten. Aktuelle Inflationsdaten aus Deutschland hatten kaum Einfluss auf die Kurse.

Die Ölpreise stiegen angesichts wachsender Sorgen über einen möglichen erneuten Militärschlag der USA im Iran auf den höchsten Stand seit April. Seit Längerem wird über mögliche neue Angriffe der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran nach den US-Parlamentswahlen spekuliert, die am kommenden Dienstag stattfinden.

Halbleiter-Werte rutschen wieder ab

Die aktuelle Tech-Schwäche nach der jüngsten Stabilisierung erfasste sämtliche Papiere von Unternehmen aus der Halbleiterbranche: Siltronic, Suss Microtec, Elmos und Jenoptik verloren im MDax bis zu 7,5 Prozent. Im Dax büßten Infineon 6,4 Prozent und Siemens Energy als Profiteur vom Bau von KI-Rechenzentren 6,9 Prozent ein.

Ein positives Urteil in einem Glyphosat-Prozess trieb die Aktien von Bayer an der Dax-Spitze um weitere 5,5 Prozent nach oben. Bereits am Donnerstag hatten sie kräftig zugelegt. Eine Geschworenen-Jury im US-Bundesstaat Missouri hatte in einem Glyphosat-Prozess zugunsten von Bayer geurteilt. Jefferies-Analyst Michael Leuchten sprach von einem ermutigenden Gerichtserfolg.

Der Chemiekonzern Evonik stellt sich gegen das Übernahmebegehren des größeren Wettbewerbers BASF. Nach Prüfung sei entschieden worden, nicht in Verhandlungen einzutreten, teilte Evonik mit. Der Vorstand sei aber bereit zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch mit BASF, in dem beide Seiten ihre Positionen erläutern könnten. Beide Aktien legten minimal zu.

Puma verbuchte im dritten Quartal einen geringeren Nettoverlust als im Vorjahr. Für 2026 erwartet der Sportartikelhersteller weiter einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, grenzte jedoch die Spanne beim operativen Ergebnis ein. Die Anteilsscheine standen mit einem Kursplus von 5,6 Prozent an der MDax-Spitze.

Die Papiere von Alzchem brachen um 7,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar ein. Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank rechnet damit, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Spezialchemiekonzerns um etwa vier bis fünf Prozent nach unten korrigiert werden.

Euro schwächer, Gold sinkt auf Jahrestief

Der Euro gab etwas nach. Am Nachmittag wurden für die Europäische Gemeinschaftswährung 1,1147 US-Dollar bezahlt. Am Vormittag hatte der Euro noch über 1,12 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1172 (Donnerstag: 1,1130) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8950 (0,8984) Euro.

Etwas belastet wurde der Euro am frühen Nachmittag durch Verbraucherpreisdaten aus Deutschland, wo die Inflationsrate im Oktober stärker gesunken war als erwartet. "Dass die Inflation unter die Marke von drei Prozent fällt, liegt vor allem am Tankrabatt", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Doch für eine Entwarnung sei es zu früh. Die massiv gestiegenen Energiepreise dürften schrittweise andere Güter und Dienstleistungen verteuern.

Extrem schwach entwickelten sich die Edelmetalle. Einmal mehr führten Inflations- und Zinsängste dazu, dass die Anleger sich von zinslosen Anlagen trennten. Sowohl die jüngsten Inflationsdaten der Eurozone als auch die Lesungen in den USA machen es wahrscheinlich, dass die Notenbanken in diesem Jahr noch einmal an der Zinsschraube drehen. Schon seit Monaten lastet die Aussicht auf steigende Zinsen auf Gold und Silber.

Dementsprechend brach der Goldpreis am Freitag ein. Bis zum Handelsschluss in Frankfurt verlor der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) 2,7 Prozent auf 3.898 US-Dollar. Bei 3.981 Dollar markierte der Goldpreis zudem den tiefsten Stand des Jahres und ein neues 52-Wochen-Tief. Seit November 2025 handelte Gold nicht mehr so tief. Silber wiederum verlor 5,3 Prozent auf 49,17 US-Dollar je Feinunze.

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(mit Material von dpa-AFX)