Dax testet Aufwärtstrend nach starkem Anstieg

Dax Widerstände: 26.100 Wochenhoch 26.150 markanter Oktoberbereich Dax Unterstützungen: 25.900 intraday 25.800 Vortagesmarke

Dax Rückblick

Der Dax setzte seine Aufwärtsbewegung am Donnerstag mit hoher Dynamik fort. Nach dem Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten beschleunigte sich der Anstieg deutlich. Erstmals in der laufenden Erholungsbewegung überwand der Index die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten und erreichte im weiteren Verlauf rund 26.100 Punkte.

Damit bestätigte der Dax die Stärke der vergangenen Handelstage. Die geldpolitischen Entscheidungen der Fed und der EZB standen dabei ebenso im Mittelpunkt wie die laufende US-Berichtssaison.

An der Wall Street überwogen dagegen die Verluste. Der Nasdaq 100 gab um 1,4 Prozent auf 29.403 Punkte nach. Der S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 7.720 Punkte und der Dow Jones 0,3 Prozent auf 52.343 Punkte. Besonders der starke Kursrückgang bei Alphabet belastete den Technologiesektor. Sorgen über die Rentabilität hoher KI-Investitionen und neue Inflationsdaten verstärkten die Zurückhaltung der Anleger.

Dax Chartanalyse

Am Freitagvormittag setzte der Dax seine Konsolidierung nach dem jüngsten Hoch bei rund 26.100 Punkten fort. Insbesondere die Quartalszahlen von Intel belasten die US-Futures und wirken sich damit auch auf den Dax aus. Dabei fiel der Index zeitweise in die Region von 25.900 Punkten, konnte sich anschließend aber wieder erholen. Gegen 10:35 Uhr notierte er bei rund 25.970 Punkten und damit unmittelbar an der seit dem 23. Oktober bestehenden Aufwärtstrendlinie. Der Bereich um 26.000 Punkte bleibt zunächst ein kurzfristiger Widerstand.

Quelle: Tradingview

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr zeigt sich seit dem Tief vom 23. Oktober bei rund 25.020 Punkten eine ausgeprägte Aufwärtsbewegung. Besonders auffällig ist der dynamische Anstieg nach dem Ausbruch über die bisherige Widerstandszone bei 25.665 bis 25.690 Punkten.

Dax Ausblick

Für den weiteren Handelsverlauf ist entscheidend, ob der Dax seine steigende Trendlinie im Bereich von 25.950 bis 25.970 Punkten verteidigen kann. Gelingt dies, wäre ein erneuter Anstieg über 26.000 Punkte bis zum jüngsten Hoch bei 26.100 Punkten möglich. Darüber könnte sich die Aufwärtsbewegung bis 26.150 Punkte fortsetzen.

Fällt der Dax dagegen nachhaltig unter die Trendlinie, drohen weitere Gewinnmitnahmen in Richtung 25.900 und anschließend 25.800 Punkte. Die ehemalige Widerstandszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten bildet darunter die nächste wichtige Unterstützung. Trotz des jüngsten Rücksetzers bleibt das kurzfristige Chartbild oberhalb dieser Zone positiv.