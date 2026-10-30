Deutsche Anleihen geben nach - Höhere Inflation stützt die Renditen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,18 Prozent auf 122,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,35 Prozent.

Inflationsdaten aus der Eurozone zeigen einen Anstieg, was die Renditen in den Ländern der Eurozone stützt und die Kurse der Anleihen im Gegenzug belastet. Die Europäische Zentralbank könnte die Leitzinsen im Dezember anheben, nachdem sie die Zinssätze am Vortag noch unverändert gehalten hatten.

Am Morgen war ein deutlicher Anstieg der Inflation in Frankreich gemeldet worden. Erhöhte Preise für Kraftstoffe und Gas infolge des Iran-Kriegs haben die Teuerung auf 3,8 Prozent getrieben. Sie ist damit höher als erwartet ausgefallen. In Spanien hat sich die Inflation im Oktober zwar leicht abgeschwächt, bleibt aber auf einem deutlich höheren Niveau knapp unter 5 Prozent.

Im Tagesverlauf werden weitere Inflationsdaten erwartet, darunter aus Deutschland und Italien./jkr/jha/