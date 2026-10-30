Deutsche Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 0,2 Prozent

Berlin, 30. ⁠Okt (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft ist im Sommer trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg weiter gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Juli bis September um 0,2 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung ‌mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im Frühjahr hatte es noch zu 0,3 Prozent ⁠Wachstum gereicht.

Insgesamt ⁠stehen in Deutschland die Zeichen zwar auf eine konjunkturelle Erholung, angeschoben vor allem durch mehr staatliche Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung. Experten und Bundesregierung erwarten 2026 mehr als ein Prozent Wachstum. Da die privaten Investitionen aber weiterhin verhalten sind, sprechen die meisten Ökonomen noch nicht von ‌einem nachhaltigen und sich selbst tragenden Aufschwung.

AUS DER ‌TALSOHLE - "ABER NOCH NICHT WIEDER VORNE DABEI"

Zum Jahresende dürfte die Konjunktur nach Einschätzung des Berliner DIW-Instituts spürbar zulegen. "Die deutsche Wirtschaft startet offenbar einen Jahresendspurt, vor allem weil ⁠die Industrie nach Jahren der Schwäche endlich wieder Tritt fasst", sagte DIW-Konjunkturchefin ‌Geraldine Dany-Knedlik jüngst. "Von einem breiten Aufschwung ⁠sind wir aber noch ein gutes Stück entfernt." Getragen werde der Anstieg vor allem von der Industrie. Die privaten Haushalte hielten sich angesichts hoher Preise und eines schwachen Arbeitsmarkts weiter zurück. "Der Aufschwung ‌steht damit bislang aber nur auf ⁠einem Bein - dem Staat", erklärte das ⁠Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit Blick auf die Mehrausgaben der öffentlichen Hand.

Zuletzt war auch das wichtigste Barometer für die deutsche Konjunktur, der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts, zum sechsten Mal in Folge gestiegen. Die Wirtschaft arbeite sich kontinuierlich aus dem Tal heraus, sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Die anhaltend hohe Inflation infolge gestiegener Energiepreise bremse aber weiter die Ausgabenfreude der Verbraucher. "Deutschland kämpft sich zurück, ⁠ist aber noch nicht wieder vorne dabei", betonte Wohlrabe.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)